Fırat Yılmaz Çakıroğlu Kütüphanesinin Açılışına Davet

Ege Üniversitesi'nde 20 Şubat 2015 günü çıkan olaylarda hayatını kaybederek şehit olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı Yakubiye İmam Hatip Ortaokulunda yapımını gerçekleştirilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu kütüphanesine verildi.Milliyetçi Hareket Partisi Haliliye İlçe Başkanlığı Ülkü ocakları Şanlıurfa il başkanı Bakır Bostancı Bey ile beraber Ülkücü Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adını yaşatmak için "Yakubiye İmam Hatip Ortaokulunda yapımını gerçekleştirilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu kütüphanesinin 20/02/2019 tarihinde saat 14:00 da yapacağı açılışına tüm ülküdaşları davet etti.