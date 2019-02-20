Siverek Ticaret Ve Sanayi Odasından Duyuru

TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri 27 SUBAT 2019 ÇARŞAMBA günü 10:00-16:00 saatleri arasında Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek olup, TOBB Şanlıurfa Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimlerine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.Kordinatör Oda/Borsa:Şanlıurfa Ticaret Ve Sanayi OdasıOda/Borsa:Siverek Ticaret Ve Sanayi OdasıSeçim Tarihi : 27 Subat 2019Seçim Saati: 10:00-16:00Seçim Yeri:Siverek Ticaret Ve Sanayi OdasıSeçmen Sayısı: 16Seçilecek İcra Komitesi Üye Sayısı: 2*Seçmen listesinde isimleri bulunmayan kişiler ve doğal üyeler İcra Komitesi üye seçiminde oy kullanmayacaklardır.*Seçimlerde vekaleten oy kullanılmayacaktır.İcra Komitesi Üyeliği Adaylık Başvurularıyla İlgili Olarak;İcra Komitesi Üyeliği adaylık başvuruları , 11 Şubat 2019 P.tesi gününden itibaren bir dilekçe ve ekinde aday olabilme şartını teşvik eden adli sicil belgesi ile birlikte en geç 26 SUBAT 2019 günü mesai bitimine kadar Odamıza yapılacaktır.Aday olabilme şartlarını taşıyan üyelere ilişkin liste, 25 Şubat 2019 pazartesi günü mesai başlangıç saatinden itibaren Odamız tarafından ilan edilecektir.14.02.2019