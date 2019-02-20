Urfa'da Yürek Yakan Dram,Hayatım Boyunca Garibanlıkla Mücadele Ettim

-3 aylık maaş ile geçiniyorlarŞanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Saha Mahallesi'nde komşularının desteği ile yaşamlarını sürdüren engelli Baba Osman Bekem , (69), oğlu Aydın (35) ve (63) yaşında olduğu öğrenilen eşi Saliha lavabo, banyo ve mutfağı olmayan zemininde su birikintisi olan evde zor koşullarda yaşam mücadelesi vermektedir. Birecik Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Vakfının 3 aylık maaşla geçimlerini sürdüğü öğrenildi.Özön,Hayatım boyunca garibanlıkla mücadele ettiğini ifadere ederek şunları dile getirdi;“Hiçbir zaman karnımı doyurabilecek bir gelire ulaşamadım. İnşaatlarda, tarlalarda çalıştım ama emekli de olamadım. Kimseye sıkıntı çektirmemek için de evlenmedim. Kimsem yok. Şu anda yaşlılık maaşı alıyorum. Kaymakamlığımız da kömür yardımı yapıyor. Komuşlarım sağ olsun çamaşırımı yıkıyor, yemek getiriyor. Evde banyo olmadığından ayda bir kere hamama gidiyorum."Komşu Mehmet Şahin Engelli Ailenin yaşadığı sıkıntılarını anlattı“Mahalle sakinlerimizden zihinsel özürlü 3 aile ferdi bulunmaktadır görüldüğü gibi çöplük halde bu şekilde bir ortamda yaşıyorlar, hiç kimsenin bir yardımı bir desteği bulunmamaktadır. bizler komşuları olarak nereye kadar bu gibi insanlara yardımda bulunabiliriz, yetkililerin ve hayır sever insanların bu ortamda bu gibi ortamda yaşayan insanlara yardımda bulunmalarını istiyoruz . ben buradan sesleniyorum tüm vicdan sahi insanlara gelip görsünler bir evin içerisinde anne, baba ve çocuk üç kişi yaşıyor şeklinde konuştu”İddialara Göre koca Osman Bekem'in eşi Saliha'nın akli dengesi yeri olmadığından dolayı dışarı çıkınca evden kaçtığı için kendisini zincirle bağladığını dile getirdi.