Şanlıurfa SKM Türkiyeye Örnektir

Şanlıurfa’nın Tamamında Kazanacağımıza İnanıyoruz

Baybatur’dan Şanlıurfa SKM Türkiye’ye Örnek Bir SKM

Düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklama yapan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur belediye meclis üyelikleri liste çalışmalarını tamamladıklarını saat 17 itibariyle ilçe seçim kuruluna verdiklerini duyurdu.Oldukça hummalı bir çalışma yapıldığının altını çizen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, “Pazar gününden bu yana Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyesi arkadaşlarımızla birlikte Şanlıurfa’da hummalı bir çalışma yaptık. Bugün saat 17 itibariyle de tüm ilçelerimizde belirlediğimiz isimleri İlçe Seçim Kuruluna vermiş bulunmaktayız. Sadece Cumhur ittifakından dolayı Harran İlçemizde aday çıkarmadığımız için meclis üyelikleri hususunda AK Parti İlçe Başkanlığımızla yaptığımız istişareler sonucunda MHP İlçe Başkanlığına görüşlerimizi ilettik. İnşallah onlarda orada ortak bir çalışma yapacaktır” dedi.Baybatur, “Kadın Kolları, Gençlik Kollarından gelen arkadaşlarım ve Şanlıurfa’daki il, ilçe. Kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılımıyla titiz bir çalışma yürüttük. Şanlıurfa’nın yerel dengelerini gözeterek genel merkezimiz ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bize verdiği yetki doğrultuda listelerimizi oluşturduk. Malumunuz listeler kısıtlı sayılar belli. Gönül isterdi ki her aday adayı olan arkadaşa yer verelim. Ancak Şanlıurfa’da partimize gösterilen rağbet ortada. Partimize gösterilen teveccühe teşekkür ediyoruz. Bu yüzden belki çok yorulduk belki çok uğraştık nasıl doğruyu buluruz diye emin olun çok özel bir çalışma yaptık. Almış olduğumuz kararlarla Büyükşehirde ilçelerimizde belirlenen AK Adaylarla belediye meclis üyeleriyle Şanlıurfa’nın tamamında kazanacağımıza inanıyoruz. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.Basın Toplantısının yapıldığı AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezini gezen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, SKM hakkında övgü dolu sözler sarf etti.Baybatur “Manisa Milletvekiliyim, Ege Bölgesinin Koordinatörüyüm, egedeki bütün illeri dolaşıyorum. Böylesine istisna güzel donanımlı bir Seçim Koordinasyon Merkezi ile ilk kez karşılaşıyorum. Buranın bu şekilde organize edilmesinde emeği geçenleri huzurlarınızda tebrik ediyorum. Türkiye’ye örnek olacak bir SKM” dedi.