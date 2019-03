Akbaş Erdoğan'a Seslendi

Başkan Akbaş Türkiyeyi il il,ilçe ilçe,köy köy bir ahtapotun kolları gibi saran 100 metre mesafede yan yana şube açıp, şube sayıları on binleri bulan bu market adı altındaki soygunculara açılış izni vermemesi için cumhurbaşkanına seslendi.Akbaş yaptığı paylaşımda şunları ifade etti;SN. CUMHURBAŞKANIM, CANIM CUMHURBAŞKANIM:Ne olur Allah rızası için Türkiyeyi il il,ilçe ilçe,köy köy bir ahtapotun kolları gibi saran 100 metre mesafede yan yana şube açıp, şube sayıları on binleri bulan bu market adı altındaki soygunculara bir dur de...Bunlar önce Bakkalları,manavları bitirdi. Şimdide pazarları, halleri bitirecekler.Sadece iki personelle yürütülen bu marketlerin istihdama çok büyük zararlar verdiği aşikardır. çünkü her açılan markete karşı en az on bakkal, manav dükkanımız kapanmış, esnafımız işsiz kalmıştır.Zatıalinizin bildiği gibi, Avrupada yeni açılacak bir markete izin verilmeden önce, en yakın mesafedeki kurulu market dikkate alınır, yenisi açıldığında eskisinin işi kırılacaksa kesinlikle açılış izni verilmez. Bizde ise maalesef bu marketlerin neredeyse duvarları bitişik.Sizinde yaptığınız araştırmalardan'da belli olduğu gibi TEKEL konumuna gelen bu guruplar Piyasanın nabzını elinde bulundurmakta, istediği gibi fiyatlar üzerinde oyun kurmaktadırlar. Ani Yükselip düşen sebze fiyatlarınında esas müssebbibi bunlardır.SN. CUMHURBAŞKANIM SİZIN ARKANIZDA BU GARİBAN HALK, BU MAĞDUR ESNAF VAR. SİZDEN GEREĞİNİ YAPMANIZI BEKLİYOR, BU YANLIŞ GİDİŞE DUR DEMENİZİ İSTİYORUZ. SAYGILARIMIZLA...