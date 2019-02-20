Akyol,Herkes Yaptığından Utansın

Ak Parti Karaköprü de kriz dinmiyor. Dün açıklanan Encümen listesinden sonra istifa eden AK Parti ilçe başkanı ve ilçe başkan yardımcılarından sonra Ak Partinin kuruluşundan beri emekleri olan Ak parti Karaköprü Başkan Vekili Bekir Sıtkı Akyol’da listeye giremediği için tepkisini dile getirdi. Bekir Sıtkı Akyol’dan sonra Ak Partide ne gibi bir kopmalar olacak bekleyip göreceğiz. Bu Encümen listeleri Ak Parti teşkilatını da seçmenini de rahatsız etti.Akyol sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeyle Tepkisini dile getirdi;"Beş yıldır Karaköprü Belediye si meclis Başkan vekilliği görevinde bulundum. Yeni dönemde müracaat ettim. Maalesef listeye giremedim.Ben görevimi yaptığıma inanıyorum.Takdir komisyonu dur,Biz Recep Tayyip Erdoğan i seviyoruz.Herkes Yaptığından utansın."dedi