Sağlık Bakanı Koca: İlaç Zamları Vatandaşa Yansımaz

-“İlaçta yüzde 26,4’lük bir artış yaşandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda (TUS) en yüksek puan alan doktorların tercih ettiği branşlara dikkat çekti. Bakan Koca “Tercihlerde birinci sırada dermatoloji geliyor. Ardından plastik cerrahi, radyoloji, radyasyon onkolojisi, göz, çocuk psikiyatristi, spor hekimliği yer alıyor” dedi.Özellikle riski düşük hastaların olduğu branşların daha çok tercih edildiğini vurgulayan Koca “Beyin, kalp-damar cerrahisi, kadın doğum gibi meşakatli, adli problemleri de bulunan branşların pek seçilmediğini görüyoruz. Bunun ülke için hayra alamet olmadığını hepimiz söyleyebiliriz. En önemli, kendinizi emanet ettiğiniz bölümlerle ilgili ‘olsa da olur' deniyor. Bakanlık olarak bu konuyu gündeme aldık. Performansla ilgili bir düzenlememiz var. Onu da birkaç ay sonra açıklamış oluruz. Biraz daha farklı kriterler devrede olacak. Yani özellikli, nitelikli, meşakkatli, beceri gerektiren işlerle, müdahalelerle ilgili performansın farklı şekilde devrede olması gerekiyor. Riski düşük olan ve bulunduğu yerden puan toplayarak elde edilen performansın hakkaniyetli olduğuna inanmıyorum” ifadelerini kullandı.