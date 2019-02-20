Emre Mordan, Brezilyalı Modeli Şoke Eden Hediye

Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu

Hala Umudum Var

-Mor,120 bin TL'ye satın aldığı Mercedes Benz A 180 model aracı sevgilisine yolladıİspanyol ekibi Celta Vigo'da forma giyen futbolcu Emre Mor'un yüzü yeşil sahalarda değil; özel hayatında güldü. Şu sıralar performansıyla eleştirilen Mor, aşk hayatında ise atağa geçti.21 yaşındaki futbolcu, geçen günlerde Brezilyalı model Angelica Perla'yı sosyal medyada takibe alıp fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu. Ancak Perla'dan istediği karşılığı göremeyen futbolcu, sosyal medyada dalga konusu olunca Sambacı güzeli takipten çıkardı.Pes etmeyip birkaç gün sonra Angelica Perla'yı yeniden takibe alan futbolcu, Birkaç gün sonra da modelin fotoğraflarına beğeni bıraktı. "Hâlâ umudum var" mesajı yolladı. Perla ise bu kez yeşil ışığı yaktı. O da Emre Mor'un fotoğraflarına beğeni bıraktı. Telefonuna gelen bildirimlerle yüzü gülen Emre Mor, büyük bir heyecana kapıldı. 120 bin TL'ye satın aldığı Mercedes Benz A 180 model aracı sevgilisine yolladı.Mutluluktan havalara uçan genç model de Emre Mor'a teşekkür mesajları yolladı.