​Eyyübiye Belediye Meclis Üyeleri Listesi Açıklandı

Şanlıurfa’da meclis üyeleri listesi bir bir belli olmaya başladı. İlçelerin Ak Parti Belediye Meclis Üyeleri listeleri vatandaşlara duyuruldu.
Ak Parti Eyyübiye Belediye Meclis Üyeleri Kimler Oldu?
İşte Ak Parti Eyyübiye Belediye Meclis Üyeleri Listesi;
1Sait kaya
2Faruk Mehmet akcal
3Ahmet Haşim İnan
4Serdar Şeyhanlı oğlu
5Serdar yavuz
6Hasan Karataş
7Ali Çiftçi
8Abdulkadir şahser
9İbrahim Yeşildağ
10Mehmet Çelik
11Hüseyin Yıldırım
12Necmettin sağlam
13Ayad Alpak
14İsmail Özbek
15Mustafa korkmaz
16İbrahim dağ
17Abdullah samak
18Ahmet sacakli
19Gülten balci
20Mustafa fidaniglu
21Mahir öge
22İbrahim Halil Beyaz
23Halil müjde
24Yakup Kılınç
25Murat Karataş
26Mehmet sel
27Seydi modanli
28Abdulkadir akbaş
29Ahmet Çoban
30Mahmut birinci
31İzzet Çiftçi
32Bakır Felhan
33Hasan Uluç
Kontenjan
Ahmet Kenan kayral
Ali Malkoç
İbrahim Halil güneş
Mehmet Demir
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