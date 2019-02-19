​Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Seçim Çalışmalarının Nasıl Yürütüleceğini Açıkladı

31 Martta İlkler Gerçekleşecek

Toplu Ziyaretlerde Bulunmayacağım

Davetlere İcabet Edeceğim

Biz doğayı korudukça doğa bizi korur ” gerçeğini tüm bireylerin bilhassa belediyecilik yolunda yürümeye başlayanların, betonlaşmanın hızla artığı ve doğanın bilinçsizce katledildiği çağımızda hiç bir zaman aklından çıkarmaması gereken olgudur.30 yıllık siyasi hayatım ve belediye encümenlik sürecimde meclise sunduğum tüm proje ve soru önergelerinde bu gerçeği hep hatırlattım. Diğer belediyeler için rol model olmasını istediğim bir ilki daha bu 31 Mart seçim sürecinde gerçekleştireceğim.Gürültü kirliliği yapan seçim otobüsleri , görüntü kirliliği yapan sokak caddelere asılan pankartlar afişleri , israf ve doğa katline bir katkı olan broşürler gibi materyallerin hiç birini kullanmayacağım. Esnaf ve toplumu rahatsız eden kalabalık kitlelerle yapılan samimiyetsiz yapmacık ziyaretlerin hiç birini gerçekleştirmeyeceğim .Fakat sıcak aile ortamlarına bir aile bireyi olarak görüp davet edenlerinden davetlerini geri çevirme gibi nezaketsizliği’de yapmayacağım . Seçim çalışmamı ve projelerimi sadece web sayfam ve sosyal medyada gerçekleştireceğim. Sosyal medyada çalışmalarımı görüp beni sıcak samimi ortamlarına davet eden cesur güzel yürekli genç arkadaslarıma bu davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum .Karaköprü bizim hep beraber yöneteceğiz.