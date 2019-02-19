Eksi 20 Derecede Yürekleri Isıtan Fedakârlık

-Topladığı paraları Yemen’e Gönderecek

Eksi 20 Derecede Elle Topluyor

Van’ın Çaldıran ilçesinde Yavuz Sultan Selim İlkokulunun 4. sınıf öğrencisi Yusuf Kaya, Yemen'e para göndermek için dondurucu soğukta başlattığı çalışmayla büyük takdir topladı. Çöplük alanlarda az yanmış kömürleri eksi 20 derecede çıplak elle toplayan minik Kaya, bunu poşete doldurarak ilçedeki esnafa satıyor.





Müslüman Çocukların Yüreklerini Isıtacak

Kazandığı parayı biriktiren Yusuf Kaya, Yemenli çocuklara destek olmak için göndereceğini belirtti. Kaya, “Oradaki Müslümanlar aç kalırken bizim burada kayıtsız kalmamız mümkün değil. Onlara gönderecek param yoktu, ancak çöpe atılan ve az yanmış kömür parçalarını ayıklayarak topluyorum. Eksi 20 derecede topladığım kömürü esnafa satarak biriktirdiğim parayı Yemen'deki Müslüman çocukların yürekleri ısınsın diye göndereceğim” dedi.

