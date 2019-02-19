Antalya’da Yapıldı, Şanlıurfa’nın Yüzü Güldü

Öğrencilere Destek Oluyorlar

Çocuklarla Keyifli Zamanlar Geçirildi

Medeniyetler Şehri Aslında Siverek’tir

-Şanlıurfalı öğrencilerin yüzü güldüİki yıl önce Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde başlatılan proje, kısa sürede Türkiye’nin birçok il ve ilçelerinde zor koşullarda eğitim öğretim gören öğrencilere yapılan desteklerle adını duyurdu. Özelikle köylerde okuyan öğrencilere ağırlık veren proje, öğrencilere kitap, kırtasiye ve değişik giysi yardımında bulunuyor.Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde de, öğrencilere büyük destek veren proje, en son İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Savucak ilkokulu öğrencilerinin yüzünü güldürdü."Hayallerimin Elinden Tut" projesi Kurucu Sorumlusu Rabia İnci Özen, destekte bulunduğu öğrencileri görmek ve topladığı yardımları dağıtmak için Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Savucak köyü ilkokuluna giderek, minik öğrencilere destekte bulundu.Öğrencilere kitap, kırtasiye, oyuncak ve giysileri teslim eden Rabia İnci Özen, çocuklarla keyifli oyunlar oynadı. Öğrencilerin yüzünü boyayan Özen, Baver Çetin adlı ana sınıfı öğrencisin yüzüne Türk Bayrağı çizmesini isteğini geri çevirmeyerek, minik çocuğun yanaklarını ay yıldızlı bayrak yaptı.Projenin Kurucu Sorumlusu Rabia İnci Özen, ”iki yıl içinde toplamda 300 okul ve yaklaşık 20 bin öğrenciye destek sağladık. Şanlıurfa Siverek ilçesinde bu yıl desteklerimizi yollamaya başladık. Bu yıl Siverek ilçesinde 26 okula ve yaklaşık 600 öğrenciye ulaştık. Ve bugünde 25 okuldan sonra yani 26’inci okulumuza kendimiz gidelim, Siverek’i görelim dedik. Ve bugün Siverek’teyiz çocuklarla bir aradayız, inanılmaz, muhteşem bir ilçe, onu söylemek istiyorum öncelikle ve çocukları harika. Medeniyetler şehri aslında Siverek’tir diyebiliriz. Çünkü çok farklı dilden konuşan ve çok farklı kültürden insanlar var burada ve onlardan çok şey öğrendik” dedi.Savucak İlkokulu 4’üncü sınıf öğrenciler ise projeden çok mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.