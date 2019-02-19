​Ak Parti Kazanırsa Herkese Çorba Dağıtacak

Tarhana Çorbası Sözümüz Olsun

Bu İşler Çayla Çorbayla Olmaz

Ak Parti Uşak kadın Kolları Başkanı İlknur Ertuğrul, sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajda Ak Parti’nin Uşak’ta kazanması durumunda tarhana çorbası dağıtacağını duyurdu.Ak parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet çakır ile seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla buluşan Ak Parti Kadın Kolları Başkanı İlknur Ertuğrul, şu ifadelerde bulundu;Uşak’ta Ak Parti Mehmet Çakın Başkanımızla Rabbimin izniyle kazanacağız. Tarhana çorbası sözümüz olsun. Bizimkisi inançla çalışmak, inanmak ve gönülden duadır. Diğerlerinin (o partiler kendilerini bilirler) boş iddialarıyla karıştırılmasın.” dedi.Ak Parti Uşak kadın Kolları başkanı İlknur Ertuğrul’un bu sözlerinin üzerine birçok vatandaştan yorum geldi. Bazı vatandaşlar “Çorba dağıtmak büyük fedakarlık” derken, bazıları da “Bu iş çayla çorbayla olmaz” yorumunda bulundu.