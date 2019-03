​Şanlıurfa’ya Ne Zaman Açılacak? Tanzim Satış Sistemi 81 İle Yayılıyor

ÜRÜNLER İLAÇ GİBİ OLACAK

10 MİLYAR LİRALIK PAZARLA AVRUPA BİRİNCİSİ TÜRKİYE

TARLADAN EVE TESLİM SEBZENİN YOLCULUĞU

ADIM ADIM e-TANZİM

Hükûmet, fiyatları düşürmek için tanzim satış yerleri açarak vatandaşı ucuz ürünlerle buluşturdu. Tanzim satış merkezi açılan kent ve bölgelerdeki marketler fiyatları hızla tanzim fiyatlarına çekerken diğer yerleşim bölgelerinde yüksek fiyat inadı devam ediyor. Söz konusu marketler, ürün azlığını yüksek fiyata bahane olarak gösteriyor. İstanbul ve Ankara'da başlayan tanzim satış sonrası fiyatlarını aşağı çeken marketler Türkiye genelindeki diğer şubelerinde ise domates, salatalık, biber, patlıcan, patates, soğan gibi ürünleri yüksek fiyattan satmayı sürdürüyor. Marketlerde biber 8,75, patlıcan 8,45, salatalık 7,90, domates 6,45, patates 5,80 ve soğan da 5,70 liradan satılmaya devam ediyor.Marketlerin yüksek fiyat inadı, önümüzdeki günlerde turfanda ürünler ile sona erecek. Turfanda üretim yerlerinde şubat ortasında başlayan hareketlilik, önümüzdeki haftalarda artarak devam edecek ve ‘ürün az, fiyat yüksek' bahanesi bitecek. Yüksek fiyatın devam etmesi, hükûmete yeni karar aldırdı. Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan “Pahalılık devam ederse tanzim satışı 81 ile yayacağız” açıklaması yaptı. Erdoğan, bunun için üretici ve esnaf birlikleriyle sistemin işleyicine dair görüşmeler yapacaklarını dile getirdi.Türkiye, örtü altı üreticiliği bakımından dünyada ilk 4 ülke arasında yer alırken, Avrupa'da liderliği İspanya ile paylaşıyor. Sebzelerin büyük kısmı seralarda yetişiyor. Her yıl Antalya'da 278 bin, Mersin'de 190 bin, Adana'da 136 bin, Muğla'da 38 bin alanda üretim yapılıp vatandaşın ihtiyacı karşılanıyor. Bu bölgelerden 3 milyon ton domates, 1 milyon ton salatalık, 384 bin ton biber ve 229 bin ton patlıcak piyasaya sürülüyor. Bu ürünlerin toplam piyasa değeri ise yaklaşık 10 milyar lirayı buluyor.Sebze ve meyve fiyatlarındaki hızlı artış sonrasında hızla uygulanmaya başlayan tanzim satış formülü, şimdi de ‘eve teslim' şeklinde gelişti. Bu hizmet, üreticiden temin edilen ürünlerin PTT tarafından kapıya kadar teslim yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Fiyatlar ise İstanbul'da 50, Ankara'da 35'e varan tanzim satış merkezlerinde uygulananlarla aynı seviyede.Tüketicinin uygun fiyata ürün temin edebilmesi ve enflasyonla topyekûn mücadele amacıyla başlayan satışlar için PTT tarafından ürünlerin hazırlanması için bir soğuk hava deposu kiralandı. Uygulama kapsamında PTT tarafından Ankara'daki satış noktasında 100'ün üzerinde personel, 7 gün 24 saat esasına göre görevlendirildi. Personel sayısı, gelen siparişe göre artırılıyor. Ankara'nın ardından İstanbul'da da e-Tanzim satışları dün itibarıyla başlatıldı.Yöntemi kullanmak isteyenler milli pazar yeri platformu ‘www.epttavm.com' adresinde e-Tanzim'e tıklayarak 8 çeşit ürünün siparişini verebiliyor. Her bir üründen en fazla 3 kilogram sipariş edilebiliyor. Müşterinin verdiği sipariş 14.00'e kadar verilen siparişlerde aynı gün, bu saatten sonrakilerde ise ertesi gün teslim ediliyor. Biber 6, patlıcan 4,5, salatalık 4, domates 3, soğan ve patates ise 2 liradan satışa sunuluyor.1- Tüketicinin siparişi alınıyor, onay ekranda onaylanıyor.2- Hazırlanan barkod ve sevk evrakları üretim bandına gönderiliyor.3- Her biri zarar görmeden tek tek tartılıyor.4- Tartımın ardından birer kilogramlık paketler ambalajlanıyor.5- Barkod okunuyor, adres dökümü yapılıyor ve paketler adrese göre ayrılıyor.6- Siparişler ilgili yerlere dağıtım yapan PTT araçları tarafından kapıya teslim ediliyor.