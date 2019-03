​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hükümet Meydanı'nda Halka Hitap Etti

“Hainler Türkiye'yi ve Türk milletini teslim alamadı”

"Ekonomiden teröre, istihdamdan dış politikaya kadar son 17 yılda neyi sonuca ulaştırdıysak, hangi reforma imza attıysak, emin olun bu gafillere, bu kifayetsizlere rağmen yaptık. Bugün de benzer bir mücadelenin içindeyiz.

AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerinde Isparta'da yüzde 48 oy oranıyla birinci parti olduğunu anımsatan Erdoğan, Cumhur İttifakı'nı da yüzde 61 oy oranıyla zirveye taşıyan Ispartalılara teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:“Rabbim yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Şimdi sizlerden 31 Mart'ta yine tarihi bir zafer bekliyorum. 31 Mart akşamı Isparta'dan iradesine, demokrasiye, istiklal ve istikbaline sahip çıkmasını bekliyorum. 15 Temmuz Meydanı'nı dolduran siz kardeşlerime sesleniyor, öyle bir cevap verin ki mazlum kalplerine inşirah olsun. Öyle bir ses verin ki millet düşmanlarının yürekleri titresin. Öyle bir cevap verin ki Kandil'deki, Pensilvanya'daki terör baronlarının dizlerinin bağı çözülsün. Öyle bir haykırın ki milletin lokmasıyla oynayan fırsatçıların hesapları bozulsun.”Elmaların depolarda yığın halinde olduğuna işaret eden Erdoğan, “Şimdi burada elmalar depolarda yığın. Şimdi arkadaşlar bana söyledi. Hani açtık ya tanzim satışlar… İnşallah bunları da uygun, ucuz fiyatla oralardan vatandaşlarımıza ulaştıralım diyorum. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanımı, Tarım ve Orman Bakanımı ve Ticaret Bakanımı arayacağım. Süratle İstanbul, Ankara ve bütün bu bölgelere elmaları gönderelim.” diye konuştu.Depoların boşaltılmasıyla fırsatçıların ve simsarların kaybedeceğinin altını çizen Erdoğan, “Kim kazanıyor? Millet. Derdimiz bu, benim milletimi evelallah kimse sömüremeyecek, sömürtmeyeceğiz. Zira zulümle abat olunmaz.” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge katılanlara yönelttiği “Isparta, milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Isparta, demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? Isparta, Cumhur İttifakı'nı zirveye taşıyor muyuz? Isparta, tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz? Isparta, gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz? 31 Mart'ta bir destan daha yazıyor muyuz?” sorulara, olumlu cevap aldı.Konuşması sırasında, “Dik dur eğilme bu millet seninle” sloganına Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz hep dik durduk, dikleşmedik. Sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğildik, bunun dışında asla” yanıtını verdi.“Gönülsüz namaz göğe ağmaz.” sözünü hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:“Gönülsüz yapılan ibadetin bile insana faydası olmaz. Her işin olduğu gibi ibadetin de siyasetin de temeli samimiyettir. Millete aşık olmadan, milleti sevmeden, milletin derdiyle dertlenip, sevincine ortak olmadan başarı yakalanamaz. Biz işte bunun için gönül siyaseti, gönül belediyeciliği diyoruz. Çünkü gönül rahmanın evidir, gönül beden ülkesinin başkentidir. Biz siyasete sadece seçim kazanmak için değil gönülleri ve kalpleri fethetmek için girdik. Zaferi sandıklardan önce insanımızın kalbinde kazanmayı hedefledik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday olduğumuzda önümüze çıkarılan onca engele rağmen sandıktan bu şekliyle başarıyı elde ettik. Adını ne koyduk? 'Erdemliler Hareketi' olarak yola koyulduğumuzda yine türlü saldırılara, türlü iftiralara maruz kaldık. Bütün bu iftiraların üstesinden de yine milletimiz muhabbeti, teveccühü, sizlerin desteği ve duası sayesinde bugünlere geldik.”Erdoğan, 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kuranın, partinin tabelasını asanın millet olduğunu belirtti. Milletin 17 yıl boyunca vesayet güçlerinin, içerideki ve dışarıdaki şer odaklarının antidemokratik girişimlerine direndiğini, ayak oyunlarına prim vermediğini, tehditlere boyun eğmediğini, şantajlara ve aba altından sopa göstermelere eyvallah etmediğini ifade eden Erdoğan, milletin seçim dönemlerinde oylarla, diğer zamanlarda dualarla, 15 Temmuz'da canıyla ve malıyla ülkeye sahip çıktığını söyledi.Erdoğan, geride bırakılan 17 yılda 14 seçim yaşandığını, bu seçimlerin hepsinden de alınlarının akıyla çıkmayı başardıklarını dile getirdi.Seçimlerle birlikte içeride ve dışarıda pek çok badire atlatıldığını hatırlatan Erdoğan, siyasi suikastlarla Türkiye'nin darbe ortamına çekilmeye, Cumhuriyet mitingleriyle sokakların karıştırılmaya çalışıldığı dönemlerin olduğuna dikkati çekti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazete kupürleri üzerinden partilerinin kapatılmaya kalkışıldığını, hukukun rafa kaldırıldığını, 367 garabetinin uydurularak cumhurbaşkanı seçilmesinin engellenmek istendiğini anlattı.Gezi olaylarıyla insanların arasının açılmaya, “tüketmeyin” çağrılarıyla ekonominin batırılmaya çalışıldığını ifade eden Erdoğan, çevre bahanesiyle haftalarca sokakların ateşe verildiğini, esnafın dükkanının, milletin malının, mülkünün yağmalandığını vurguladı.Erdoğan, 17-25 Aralık girişimiyle emniyet ve yargı silahının çekildiğini, bunda başarılı olunamayınca çukurlar açarak Doğu ve Güneydoğu'daki kimi illerde işgale yeltenildiğini, insanların evlerinin yakıldığını, camilerin kurşunlandığını, okulların ateşe verildiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz'da ise 40 yıldır besleyip büyüttükleri Feto yılanını üzerimize saldılar. Milletimizin cesareti, vatan sevdalılarının kahramanlığı sayesinde bunu da boşa çıkardık. 252 şehit verdik, 2 bin 193 kardeşimiz gazi oldu. Ama hainler Türkiye'yi ve Türk milletini teslim alamadı.” diye konuştu.Son 17 yılda çok zahmet çektiklerini, çetin mücadeleler verdiklerini, ağır imtihanlardan geçtiklerini dile getiren Erdoğan, zorluklar karşısında sabrettiklerini, sebat ettiklerini, pes etmeyi akıllarının ucundan dahi geçirmediklerinin altını çizdi.Erdoğan, sonunda demokrasinin güçlendirildiğini, vesayeti zayıflatmayı, ekonomiyi 3,5 kat büyütmeyi, dış ticareti 36 milyar dolardan 170 dolara çıkarmayı başardıklarını söyledi.Göreve geldiklerinde Türkiye'nin IMF'ye borcunun 23,5 milyar dolar olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Bay Kemal çıkmış utanmadan, sıkılmadan, 'Bu iktidar yine IMF gidecek.' diyor. IMF'ye giden biz olmadık ki, IMF'ye giden CHP zihniyeti oldu. İlk IMF'ye kapılarını açan CHP oldu.” ifadesini kullandı.Mayıs 2013'te IMF'ye olan 23,5 milyar dolar borcun ödendiğini ve IMF ile Türkiye'nin işinin bittiğini anımsatan Erdoğan, o dönemde Merkez Bankasının döviz rezervinin 27,5 milyar dolar olduğuna, şimdi ise döviz rezervinin 100 milyar dolara ulaştığına dikkati çekti. Erdoğan, daha ileriye gidileceğini, birilerinin oyunlarına gelinmeyeceğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde, tarihinin en büyük yerlileşme hamlesini iktidarları döneminde yaptığını, göreve geldiklerinde savunma sanayinde oranın yüzde 20 yerli, yüzde 80 ithal olduğunu söyledi. Erdoğan, bu alanda dışa bağımlılığın yüzde 35'e kadar düşürüldüğünü bildirdi.Türkiye'nin savaş gemisini, helikopterini, zırhlı araçlarını, insansız hava aracını, silahlı insansız hava aracını, füzelerini, bombalarını, silahlarını ürettiğini anlatan Erdoğan, savunma sanayi ürünlerinin artık yurt dışına ihraç edildiğini aktardı. Erdoğan, 2018'de savunma sanayindeki ihracatın 2 milyar 350 milyon dolara ulaştığını işaret etti.Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:“PKK'dan DEAŞ'a ve FETÖ'ye kadar tüm terör örgütlerine tarihlerinin en ağır darbelerini vuruyoruz. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de biz varız. İnlerine girdik. Kaçacak delik arıyorlar. Şimdi de 735 teröristi güvenlik güçlerimiz yakaladı, topladı ve şimdi bunlar hesaba çekiliyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güney sınırımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna büyük darbe indirdik. Binlerce DEAŞ'lı, PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirerek 41 bin kilometrekarelik alanı terör örgütlerinin zulmünden kurtardık. Böylece proje terör örgütleri aracılığıyla ülkemizin bekasına kastedenlere hiç unutamayacakları bir ders verdik. Daha birkaç yıl öncesine kadar teröristlerin cirit attıkları bölgelerde bugün huzur, emniyet, istikrar var. Cerablus'tan Azez'e, Afrin'den El Bab'a kadar Türkiye'nin kontrolündeki yerlerde barış, özgürlük, demokrasi var. Şu anda buraya Türkiye'ye gelmiş olanlardan 310 bin kişi tekrar geri gönderildi. Bir dönem acıyla, zulümle anılan şehirler bugün Suriye'nin içindeki istikrar adaları olarak göz dolduruyor.”Yeni bir hamlenin arifesinde olunduğunu ifade eden Erdoğan, “Güney sınırımızı terörden arındıracak, mültecilerin dönebilecekleri güvenli bölgeler tesis edeceğiz, stratejilerimizi belirledik. Operasyonla ilgili hazırlıklarımızı, planlarımızı, stratejilerimizi belirledik. Çok yakında bu adımları atacağız.” bilgisini paylaştı.Türkiye'nin ayağına pranga vuranların sadece hasımları ve düşmanları olmadığını belirten Erdoğan, “Ülkemiz ve milletimiz en büyük darbeyi içerideki gafillerden yemiştir. Kimi zaman bunlar karşımızda medya baronları olarak çıkmıştır, kimi zaman millet ve memleket karşıtı sözde aydınlar olarak çıkmıştır, kimi zaman idari maslahatçı yöneticiler, statükocu bürokratlar olarak çıkmıştır. Kimi zaman darbecilere umut bağlamış siyasetçiler olarak çıkmıştır, kimi zaman teröristlere 'cici çocuklar' diyen, terör örgütlerine koltuk değnekliği yapan genel başkanlar olarak çıkmıştır. Kimi zaman da en küçük bir hadiseyi fırsata çevirmeye çalışan piyasa simsarları olarak çıkmıştır.” diye konuştu.Erdoğan, Türkiye'nin son 17 yılda kazandığı başarıların tamamın bunlara rağmen gerçekleştirdiği değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:Vatandaşlarımızın canına kastedenlere, bütün bunlara karşı verdiğimiz mücadeleyle, lokmasına kastedenlere karşı verdiğimiz mücadele aynıdır. Devlet olarak bizim nazarımızda insanımızın huzuruna kastedilmesiyle, çoluk çocuğunun rızkına kastedilmesi arasında bir fark yoktur. Ispartalı çiftçi kardeşimin kilosunu 1 liraya sattığı meyveyi şayet -bu benim kanıma dokunuyor- İstanbul'daki, Ankara'daki vatandaşım 10-15 liraya evine götürüyorsa burada fırsatçılık var demektir, burada gerçekten ihanet var demektir. Kimse kusura bakmasın, bunun adı ticaret değil, vurgundur, soygundur.”Erdoğan, AK Parti Isparta milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'e seslenerek “Hazırlıkları yapın. Ben de arayacağım, siz de ilgili bakanlarımı arayın bir an önce.” dedi. “Ne kadar elma vardı?” diye soran Erdoğan, “Şu anda 400 bin ton elde elma var. Bunu halledeceğiz, başka çaremiz yok. 400 bin ton ne yapıyor, 400 milyon, halledeceğiz. Ama bunu zaten benim milletim eritir. Elma şifadır.” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:“Bunun adı, milletimizin rızkını alavere dalavere ile iç etmektir. Devletin görevi de ne suretle olursa olsun bunu engellemektir. Biz de devlet olarak son haftalarda gıda fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar karşısında bunu yaptık. Bakanlıklarımız ve belediyelerimiz aracılığıyla hemen harekete geçerek gereken adımları attık.Tanzim satış noktalarının kurulmasıyla beraber market ve pazardaki etiketler yarı yarıya düştü. Vatandaşlarımız yeniden makul fiyatlardan sebze ve meyveye ulaşmaya başladı. Bu hamlemizle kazanan milletimiz kaybeden ise fırsatçılar oldu. Bu adımımızla kazançlı çıkan insanımız, kaybeden ise domates, patlıcan, biber fiyatına bel bağlamış bay Kemal gibi siyaset simsarları oldu. Devletimizin vatandaşlarımızın hak ve hukukunu koruma noktasındaki kararlılığı herkes tarafından görülmüş oldu. Tanzim satış müesseseni bir süre daha devam ettireceğiz. Her şey yolunda giderse bu yöntemi sona erdiririz, şayet fırsatçılar direnmeye devam ederse sistemi sürdüreceğiz. Fahiş fiyat artışları tespit ettiğimiz diğer alanlarda da benzer yollara başvuracağız.Erdoğan, Neşet Ertaş'ın “Aşk ile çalışan yorulmaz.” dediğini ve kendisinin de bunu sık sık tekrar ettiğini ve aşk ile çalıştıklarını söyledi. Türkiye'yi hedefleri ve hayallerine buluşturabilmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, “Bize oy versin vermesin 82 milyonun her bir ferdini Allah için seviyoruz.” dedi.Diğer illere hizmet ettikleri gibi Isparta'yı da ihmal etmediklerini vurgulayan Erdoğan, yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.Isparta'ya bugüne kadar 12,5 katrilyon yatırım yaptıklarını anlatan Erdoğan, eğitimde bin 251 adet yeni derslik kazandırdıklarını, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini faaliyete geçirdiklerini, 11 bin 167 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurtlarını açtıklarını aktardı. Erdoğan, toplamda 3 bin 550 kişi kapasiteli 4 adet yükseköğrenim yurdunun daha hizmete alınacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik merkezleri, spor salonları ve sosyal tesisler kazandırdıklarını ifade ederek ayrıca Keçiborlu Gençlik Merkezi'nin de yapımının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.Ispartalı ihtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, yaşlılara, engellilere toplamda 777 milyon lira tutarında kaynak aktardıklarını da dile getiren Erdoğan, “Türkiye'nin sağlıkta en önemli projelerinden olan şehir hastanelerinin ilkini Isparta'da hizmete sunduk. 780 yataklı şehir hastanemiz otel konforunda hizmet sunuyor.” diye konuştu.Bunların yanı sıra toplam 24 sağlık tesisi inşa ettiklerini belirten Erdoğan, Eğirdir, Sütçüler ve Keçiborlu hastaneleriyle toplam 7 sağlık tesisinin yapımının da devam ettiğini vurguladı. Erdoğan, Şarkikaraağaç ve Yalvaç devlet hastanelerini de ellişer yataklı ek bina yaparak hastanelerin büyütülerek modernize edileceğini bildirdi.Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla Isparta'da 4 bin 369 konut projesini hayata geçirdiklerini ifade ederek şehirde imar barışından 55 bin 569 vatandaşın faydalandığını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılına kadar 92 kilometre bölünmüş yol olduğunu, bunu 16 yılda 121 kilometre ilaveyle 213 kilometreye çıkarttıklarını belirtti.Erdoğan, şunları söyledi:“Sandıklı-Keçiborlu ayrımı ile Uluborlu-Senirkent-Yalvaç-Şarkikaraağaç ayrım yolunu, Beyşehir-Şarkikaraağaç yolunu bu yıl, Isparta-Burdur yolunu ise inşallah seneye tamamlıyoruz. Toplam 3 katrilyon lira maliyeti olan Isparta-Dereboğazı-Antalya yolundaki inşaat çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahta bulunan sekiz adet çift tüp tünel ve 13 adet çift köprünün ihale hazırlıkları sürüyor. Proje tamamlandığında bu yol 10 kilometre kısalacak, bu yolunun Isparta kesimini önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. 933 milyon lira maliyeti olan Isparta-Eğirdir-Şarkikaraağaç yolunda yapım çalışmaları devam ediyor. Biten kesimleri trafiğe açtığımız bu projenin tamamını 2023'e kadar tamamlayacağız.”Gümüşgün-Burdur ile Karakuyu-Bozanönü-Isparta arasındaki demir yolları hattını yenilediklerini vurgulayan Erdoğan, “Antalya-Isparta-Burdur-Afyonkarahisar-Eskişehir hızlı tren projemizle ilgili çalışmalar devam ediyor. Etüt projelerini bu yıl tamamlayıp, ardından inşası için kolları sıvayacağız. Proje tamamlandığında Isparta, ülkemiz hızlı tren ağına bağlanmış olacak. Afyon-Denizli-Isparta-Burdur demir yolu hattını yerli-milli yazılımla sinyalli hale getiriyoruz. Yapım çalışmaları süren projeyi iki yıla kadar tamamlıyoruz.” dedi.Süleyman Demirel Havalimanını yeniden ele alıp, modernize ettiklerini anımsatan Erdoğan, havalimanının 2003'te 2 bin 883 olan yolcu trafiğinin geçen yıl 174 bine ulaştığını belirtti.“Nereden nereye… Boşuna bu şarkıyı bestelemedik. İşte bunun için” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:“Isparta'da 15 baraj, 6 gölet inşa ettik. 13 barajın, 3 hidroelektrik santralinin ve 14 sulama tesisinin yapımı devam ediyor. Yaptığımız sulama tesisleriyle 396 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Bay Kemal diyor ki 'çiftçiler aç, çiftçilerin toprağına el koydular'. Eline diline dursun. Ispartalı çiftçilerimize toplamda 678 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Üniversitemizin ve sanayicilerin el ele vererek sanayi ve teknoloji üretmeleri için şehrimize bir de teknopark kurduk. Ispartalı iş insanlarımıza, girişimcilerimize 4 katrilyon tutarında yatırım teşvik desteği sağladık. Yaptığımız desteklerle Isparta'da 8 bin 233 yeni istihdam oluşturduk. Isparta'daki 27 bin iş yerine toplam 326 milyon lira tutarında SGK teşviki verdik.”Erdoğan, yapılan tüm hizmetlerin aksamadan devam etmesi için 31 Mart'ın çok önemli olduğunu belirterek, “Beyler, kapı kapı dolaşıyor muyuz, dolaşacak mıyız? Anneler, hanımlar dolaşıyor muyuz, dolaşacak mıyız? Unutmayın kale içeriden fethedilir. İstikrarın sürmesi için 31 Mart'ta bir yol kazası yaşamamalıyız. Terörle mücadeledeki başarılarımızın çok daha ileriye taşınması için AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ı da başarıyla atlatmamız gerekiyor. İnşallah bu seçimlerden de zaferle çıkacak ve 2023 yılına kadar seçim olmadan enerjimizin tamamını yapısal reformlara vereceğiz. Ben Ispartalı kardeşlerimizin basiretine, ferasetine güveniyorum.” diye konuştu.