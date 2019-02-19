​Afrin Şehidinin Cenazesi Memleketine Getirildi

Askeri Uçakla Erzurum’a Getirildi

İkindi vakti Cenaze Namazı Kılınacak

-Afrin şehidimiz memleketine getirildiAfrin'de, 'Zeytin Dalı Harekatı' bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, saat 04.00 sıralarında, mevzi değiştirirken, teröristlerin açtığı ateşte ağır yaralandı. Afrin'deki hastaneye kaldırılarak, ameliyata alınan Öznütepe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Piyade Uzman Onbaşı Öznütepe'nin şehadet haberi, Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Saltuklu Mahallesi'nde yaşayan ailesine, yetkililer tarafından verildi. Şehidin cenazesi, saat 19.00 sıralarında, askeri uçakla Erzurum'a getirildi. Hava Meydan Komutanlığında düzenlenen törenle şehidin naaşı karşılandı.Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, yarın ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Karskapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.Nurhayat-Yusuf Öznütepe çiftinin 3 çocuğundan Umut Öznütepe'nin, erkek ve kız kardeşlerinin olduğu öğrenildi.