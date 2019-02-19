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Bu haber 19 Şubat 2019 09:15:06 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakan Pakdemirli Şubat Ayı Destekleme Rakamlarını Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şubat ayı için üreticiye 3 milyar 24 milyon 154 bin TL destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı.

​Bakan Pakdemirli Şubat Ayı Destekleme Rakamlarını Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Edirne'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde, Şubat dönemi itibariyle alan bazlı destekleme rakamlarını açıkladı. Pakdemirli, “Alan bazlı destekler Şubat ayında yapacağımız ödemeleri açıklayacağım. 2019 yılı tarımsal desteklemeler ödeme planı. Alan bazlı destekler 1 katrilyon 855 milyar 977 milyon, buzağı desteklemeleri ödemeleri 510 milyon, diğer hayvancılık ödemeleri 133 milyon 650 bin, fark ödemeleri 260 milyon, yem bitkileri desteği 120 milyon, diğer tarımsal desteklemeler 144 milyon 527 bin. Toplam 3 milyar 24 milyon 154 bin, eski parayla 3 katrilyondan daha fazla bir para destek ödemesi olarak cebinize giriyor. Mart ayındaki destekler daha sonra açıklanacak” dedi.

 

“Tek tek kapılarını çalacağız” 

Yerel seçimlere değinen Pakdemirli, “Bize oy vermeyenler belli. Atadan, deden kalan partilere oy veriyorlar. Bu partilerin bugünkü durumu belli. Vatandaşa umut vermiyorlar ama atadan, deden kalma hatıra binaen oy alıyorlar. Bu oy veren arkadaşlara gideceğiz, tek tek kapılarını çalacağız. Diyeceğiz ki, ‘haydi dostum, haydi arkadaşım bu mesele Recep Tayyip Erdoğan meselesi değil, bu mesele milletin meselesidir. Bu mesele geleceğin meselesidir. Bu mesele çocukların meselesidir' deyip ikna edeceğiz. 31 Mart'ta sandıkları Edirne'de patlatmaya var mısınız?” ifadelerini kullandı.

 

“16 yıl boyunca Türkiye istikrara kavuşmuş oldu” 

Türkiye'nin eskiden koalisyonla yönetildiğini hatırlatan Pakdemirli, “Aranızda 70'li yılları hatırlayan var mı? 70'li yıllarda ne yapıyorduk. Bakkala gidiyorduk kuyruk bekliyorduk. Arabamıza bir depo benzin almaya gidiyorduk onun kuyruğunu bekliyorduk. Türkiye koalisyonlarla iyi yönetilmiyordu. 80'lerle beraber Özal geldi, 8 yıl ama önemli bir istikrar sağlandı. 90'lı yıllarda yine Türkiye koalisyon pençesine düştü ve 2000'li yıllarda şükür 16 yıl boyunca Türkiye istikrara kavuşmuş oldu” diye konuştu. 

Parti binasındaki programının ardından Bakan Pakdemirli, tarihi Alipaşa Çarşısı ve Saraçlar Caddesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bir seyyar kestane satıcısı ile de selamlaşan Bakan Pakdemirli, basın mensuplarına ve çevredeki vatandaşlara kestane ikram etti.
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