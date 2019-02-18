Urfalı Judocular Orduda Tarih Yazdılar

-Şanlıurfa’dan 6 sporcumuz Milli takım kadrosunda yerini aldı-Mahmut Ekinci Türkiye 3. sü olduMüsabakalar sonunda Şanlıurfa’lı Judoculardan Mehmet Ali Ravi 50kg’da ve İ. Halil Özmen +90kg’da Türkiye Şampiyonu olarak Şanlıurfa’ya altın madalya kazandırdılar. Ayrıca 60kg’da madalya Mücadelesi veren Mahmut Ekinci’de Türkiye 3. sü oldu. Şampiyonaya sonunda bir açıklama yapan Türkiye Judo Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Mücahid Delioğlu;“Ordu’da şehrimizi en güzel şekilde temsil ederek, 2 altın ve 1 bronz madalya ile döndüğümüz için mutluyuz. Şimdi önümüzde Antalya’da yapılacak olan Ümitler Avrupa Kupası müsabakaları var. Şanlıurfa’dan 6 sporcumuz Milli takım kadrosunda yerini aldı ve Avrupa Kupası müsabakalarında Ülkemizi temsil edecekler. Şanlıurfa Judo ailesi olarak ömrümüz yettikçe şehrimiz gençlerini topluma kazandırarak hem iyi bir öğrenci hem de iyi bir sporcu olmaları için hizmet etmeye devam edeceğiz. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca Şanlıurfa’lı Judocularımızdan desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.