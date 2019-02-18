14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismara 19 Yıl Hapis

- Sanık: “Suç olduğunu bilmiyorduk, evlenecektik”
19 Yıl 2 Ay Hapis Cezası VerildiOcak 2019’da meydana gelen olayda iddiaya göre, şüpheli Kayseri’de yaşayan Y.D.(22), İzmir’de yaşayan mağdur kız E.Y.(14) ile arkadaşlık kurdu. Evlenme vaadi ile mağdur kız ile Kayseri’de buluşan Y.D., olay tarihinde 14 yaşındaki kız ile birkaç kez cinsel ilişkiye girdi. Daha sonra yapılan şikayet üzerine Y.D. yakalandı. Şüpheli Y.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Y.D.(22) ile avukatlar hazır bulunurken, mağdur kız E.Y.(14) ile şikayetçi aile duruşmaya katılmadı.
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