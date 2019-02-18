Urfalı Küçük Ahmet’in Tekerlekli Sandalye Sevinci

Ahmet’e Akülü Sandalye Hediye Edildi

Ahmet Artık Okula Gidiş Gelişlerinde Zorluk Yaşamayacak

- Engelli Ahmet’in sesine kulak verildi- Dayısının sırtında okula giden Ahmet’e akülü sandalye hediye edildiŞanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi, bu kez 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi Ahmet Tarhan'ın sorununa çözüm buldu. Şehir merkezi ve ilçelerin tamamında maddi olanakları kısıtlı ailelere destek vermeye devam eden yetkililer, Halilliye'ye bağlı Tepedibi Mahallesi’ndeki Tarhan ailesinin küçük üyesi Ahmet Tarhan'a tekerlikle sandalye imkanı sağladı. Okula dayısının sırtında gittiği öğrenilen Ahmet Tarhan'ı sınıfında ziyaret eden Belediyenin Engelliler Şube Müdürü Habip İpar, Tarhan'a akülü sandalye hediye etti.Yeğeninin eğitimine önem verdiklerini belirten dayı İsa Tekin, "Ahmet, okula gidiş gelişlerinde zorluklar yaşıyordu. Belediyeden akülü sandalye talep ettim. Bugün bu talebim yerine getirildi ve akülü sandalyeyi hediye ettiler. Ahmet artık okula gidiş gelişlerinde zorluk yaşamayacak. Bize akülü sandalye desteğinde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim" ifadelerini kulandı.