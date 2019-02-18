Menderes Atilla'ya Destek Şöleni

Atilla: Bu Sahada Olanlar Menfaat Olmaksızın Buradalar

Hakkımda Yalan Ve İftiralar Atıldı

Bu Halk Atilla'da Yana

Hep Sizlerle Olacağız

Şurufa Aşireti, Şaabin Aşireti, Bin Yusuf Aşireti, Al Anaza Aşireti, Gellegöç Göçerleri, Hasan Ergün akrabaları ve dostları, Ahmet Sak öncülüğünde Sedet Aşireti mensupları, Basri Emek, Halaf Toğrul, Atici Aşiretinden Recep Teke ve akrabalarına olmak üzere daha bir çok aile ve aşiret katılım şölenine iştirak ederek Menderes Atilla'ya destelerini açıkladı.Katılım şöleninde konuşan Menderes Atilla, katılım sağlayan aile ve aşiretlerin hiç bir baskı ve zorlama olmaksızın katılım sağladıklarını belirterek, "AK Partili olsaydık derlerdi ki işçileri tehdit ettiler, çadır kentin işçileri getirdiler, hastaneden işçileri getirdiler sahayı doldurdular derlerdi. Ama Allah'a şükür bugün bu sahada olanların hiç biri hiç bir menfaat olmaksızın buradalar. " dedi.Ceylanpınar'ın kararını verdiğini dile getiren Atilla, "İşte meydan, işte alan. Bu bir miting değildir ancak mitingden hiç bir farkı yok maşallah." ifadelerini kullandı.Adaylık sürecinde birilerinin ortalığı bulandırmak isteğini ve kendisiyle ilgili yalan bilgilerin servis edildiğini anlatan Atilla, "Bunların her şeyi yalan dolan üzerine kurulu. Ceylanpınar'da AK Parti bizi aday göstermedi, kendileri bilir. Biz de dedik ki 1950'den bu yana aktif siyasetin içerisindeyiz. Biz tüm Ceylanpınar'ı Kürt'üyle, Arap'ıyla hepsini temsil ediyoruz. 1950'den bu yana siyasete hiç ara vermedik. Biz siyasetin içerisinde olacağız, halkımızı yalnız bırakmayacağız dediğimizde yalan dolanlar uydurdular ve dediler Atilla aday olamaz. Çıktık aday olduk. Adayız ve inşallah kazanacağız." diye konuştu.Halkın desteğinin her daim Atilla ailesi ile olduğunu söyleyen Menderes Atilla, "Bu halk Atilla'nın babasının arkasındaydı babası adaydı, dayısının arkasındaydı dayısı adaydı, ağabeyi Mehmet Atilla'nın arkasındaydı ağabeyi adaydı, benim arkamdaydı ben adayım, yarın çocuklarımızın arkasında olun. Bu halk bizimle olduğu müddetçe Atilla ailesi sahada olacaktır." dedi.Siyasetin bir yarış olduğunu ve kazansa da kaybetse de Atilla ailesinin devamlı halkıyla beraber olduğunu vurgulayan Menderes Atilla, 31 Martta zaferi kazanacaklarını ve bu zaferi halka hediye edeceğini belirtti. Atilla, şunları söyledi: "Daha önce Ceylanpınar'a ayak basmayanların çantaları hazır. 31 Mart gecesi yine kaybolacaklar gidecekler. Ama Atilla ailesi hep sizlerle olacaktır. Atilla ailesi bu memleketin temel taşıdır. Atilla ailesi huzurun, kardeşliğin ve hizmetin teminatıdır. Sizler var olduğu müddetçe bizler sizlerin hizmetkarı olacağız."