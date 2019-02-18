Şanlıurfa Kızılay Şube Başkanı Belli Oldu

Türk Kızılay’ı Şanlıurfa Şubesi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı,Dün saat 10.00 da Şair Nabi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Şube başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin seçileceği ve tek liste halinde gidilen seçimde Dr. Ahmet Hamdi İnan, Ahmet Elçi'den görevi devralarak Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı seçildi.Toplantıya, Ak Parti Şanlıurfa milletvekili M.Ali Cevheri Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Büyükşehir belediye başkan vekili Av.Nihat Kılıç Yönetim Kurul Üyeleri,STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tek listeyle gidilen genel kurulda Ahmet Elçi başkanlığı Op.Dr.Ahmet İnan’a devretti.