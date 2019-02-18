Erdoğan Yeni Askerlik Sistemini Açıkladı; Bedelli Askerlik Uygulamasını Kalıcı Hale Getiriyoruz

6 Ay + 6 Aylık Bir Askerlik Uygulaması Getiriyoruz

5 Aylık Kıta Görevini Bitirerek İlk 6 Ayı Tamamlayanlar İsterlerse Terhis Olabilecekler

Her Yıl 145 Bin Kişi Bedelli Askerlikten Yararlanabilecek

- 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz-Bedelliler 1 aylık eğitimin ardından terhis edilecekYeni askerlik sistemini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanın en büyük ordularından birine sahip olduğuna işaret ederek, "Ordumuzun yapısını güçlendirmek bizim en temel görevimizdir. Yurdumuzun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Genelkurmay ve Savunma Bakanlığı’na talimat verdim. Gençlerimizin merakla beklediği askerlikte belli noktaya gelindi. Yeni sistemde lisans ve lisans üstü için ordumuzun ihtiyacına göre, belirlenecek sayıda, 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları için ise, yine yeni bir adım attık.İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere, 2 aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek. Lise ve altı mezunları için ve diğer eğitim gruplarından isteyenler için 6 ay + 6 aylık bir askerlik uygulaması getiriyoruz. 1 aylık eğitimini tamamlayıp, 5 aylık kıta görevini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmek isteyenler ise 6 ay süre ile maaşlı olarak görev yapacak. Bu 12 aylık görevin bitiminde arzu eden askerlerimiz sözleşmeli er ve erbaş kadrolarına geçip müracaat edebilecek" diye konuştu.Artık bedelli askerlik ile yurtdışındaki vatandaşlara yönelik dövizli askerlik arasında herhangi bir fark olmayacağını ifade eden Erdoğan, "Dövizli askerlikteki kur ne ise aynı şekilde TL olarak ödeyecek. Bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hâle getiriyoruz. İkide bir çıkacak mı, çıkmayacak mı? Böyle bir şey olmayacak. İsteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelliler 1 aylık eğitimin ardından terhis edilecek. İlk etapta her yıl 145 bin kişi bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak. Gençlerimiz için askerlik yük olmaktan çıkıyor. Askere giden gencimiz bedelini ödeyip kısa sürede işinin başına geri dönecek veya maaşlı olarak görevini sürdürecek. Bu çalışma henüz taslak aşamasında" dedi.