Harran Belediye Başkanından Erdoğan'a İhanet

AK Parti'ye Verilen Oylar Sayesinde Belediye Başkanı Olmuştu

-Harran’da Cumhur ittifakı neticesinde aday gösterilmedi-AK Parti’den istifa ettiHarran halkının Erdoğan'a olan sevgisinden dolayı belediye başkanı olan Mehmet Özyavuz bu kez Harran’da Cumhur ittifakı neticesinde aday gösterilmeyince AK Parti’den istifa edip başka bir partiden aday adayı oldu.Harran halkının Sayın Erdoğan'a olan sevgisi zaten referandum seçimlerinde de Türkiye birincisi olmasıyla kanıtlandı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Harranlılarda Sayın Erdoğan'ın hatırına AK Parti'ye oy vermişti ve bu AK Parti'ye verilen oylar sayesinde belediye başkanı olan Mehmet Özyavuz,kendisi aday gösterilmeyince hemen AK Parti’yi hançerledi. Fakat Harran halkı Erdoğan'ın Harran da Cumhur ittifakını uygun görmesi ile daha önce referandumda rekoruyla Türkiye birincisi olduğu gibi bu kez de Cumhur ittifakının adayını Türkiye birincisi yapacak gibi görünüyor.