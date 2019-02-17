​AK Parti Birecik Belediye Başkan adayı Mahmut Mirkelam’a destek artıyor

İlçemizi en iyi yerlere getirme çabası içerisinde olacağız

Milletvekili çocuğu Mahmut Mirkelam

Halen Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Av. M. Faruk Pınarbaşı ve İlçe teşkilatının da seçim çalışmalarına eşlik ettiği Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi AK Parti Belediye Başkan adayı Mahmut Mirkelam, seçim çalışmalarını sessiz sedasız sürdürüyor. AK Aday Mirkelam, tek düşüncesinin Birecik’e hizmet etmek olduğunu söyledi.Birecik ilçesi mevcut Belediye Başkanı Av. Faruk Pınarbaşı ve ilçe sakinlerinin geneli, uzun bir süredir nefesler tutularak beklenen Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde AK Parti Belediye Başkan adayının isminin Mahmut Mirkelam olarak açıklanmasının ardından hemen herkes adeta bayram sevinci yaşadığını, halktan yana olan işadamı Mahmut Mirkelam ile kol kola, hep birlikte AK Partinin neferleri olarak seçim gününe kadar gece gündüz durmadan çalışacaklarını belirtirlerken, AK Başkan adayı Mahmut Mirkelam da, “Öncelikle bizi bu göreve layık gören Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Birecikli vatandaşlarımızı mahcup etmeyeceğim. Zaten beni tanıyanlar çok iyi bilirler ki, benim tek düşüncem insanlara hizmet etmektir. Birecikli hemşehrilerimizle beraber ilçemizi en iyi yerlere getirme çabası içerisinde olacağız. Zaten Şanlıurfa’nın incisi olarak adlandırılan Birecik ilçemizi Fırat nehriyle, Birecik Barajıyla, nesli tükenmeye yüz tutmuş Kelaynak kuşlarıyla, kebabıyla olduğu kadar, turizm cenneti olarak da tanınması için elimizden geleni esirgemeyeceğiz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız 2019 yılını Göbeklitepe Yılı ilan ettiler. Göbeklitepe’ye gelecek her turist, mutlaka Birecik ilçemizi de ziyaret etmek isteyeceklerdir” dedi.Hayırsever kişiliği ve fakir babası olarak tanınan Mahmut Mirkelam, 1960 Birecik/ Şanlıurfa doğumlu ve 19 Dönem (1991 – 1995) DYP Şanlıurfa Milletvekili Ferit Aydın Mirkelam’ın 4 çocuğundan biri.İlkokulu ve ortaokulu Birecik’te bitirdi. Lise öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji’nde tamamladı. Yüksek Öğrenimini Gazi Üniversitesi, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde (AİTİA) gerçekleştirdi.Siyasete, Birecik’te Adalet Partisi (AP) Gençlik Kolları Başkanlığı yaparak başladı. Gençlik Kolları başkanlığı sonrası Doğru Yol Partisi (DYP) Birecik İlçe Başkanlığı yaptı. 1999 -2004 yılları arasında Demokrat Türkiye Partisi (DTP) ‘den, Birecik Belediye Başkanı seçilerek bir dönem belediye başkanlığı yaptı. Mahmut Mirkelam, Ak Parti’nin kurulması sonrası siyaset hizmetini Ak Parti çatısı altında sürdürmeye başladı. Gaziantep – Şanlıurfa otobanı ile İstanbul TEM’de akaryakıt istasyonlarıyla birlikte dinlenme tesisleri bulunan Mahmut Mirkelam, ayrıca çiftlikle uğraşıyor.