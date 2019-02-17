Baydilli, ev toplantısında

Bu güne kadar aşkla hizmet ettik

AK adaylarımızın göreve gelmesi gerekir

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi Belediye Başkanı AK Parti adayı Metin Baydilli, seçim çalışmaları kapsamında Doğukent Mahallesindeki ev toplantısına katıldı.AK Başkan Metin Baydilli, 31 Mart akşamı kazanacakları zaferin sesinin Ankara’dan duyulacağını ve Şanlıurfa’ya daha fazla hizmet geleceğini söyledi.31 Mart seçimleri için AK Partiden yeniden Karaköprü Belediye Başkan adayı gösterilen Başkan Metin Baydilli seçim çalışmalarını aralıksız dürdürüyor.Başkan adayı Baydilli, ilçedeki Doğukent Mahallesi sakinlerinden Ali Mengi’nin ev sahipliğinde mahalledeki vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Baydilli’ye ev ziyaretinde AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, İlçe Başkanı Ahmet Aksoy, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Uma da eşlik etti.Ev ziyaretinde konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Doğukent Mahallesi sakinlerine katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Seçim ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın bize gösterdiği teveccüh, verdiği destek bizleri çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Ben inanıyorum ki, bu destek ve dualarla 31 Mart akşamı Şanlıurfa’nın zafer sesi Ankara’dan duyulacak ve Urfa’mıza bugüne kadar gelen birçok hizmetin yanında daha fazla hizmet gelecektir. Biz bugüne kadar ‘Memleket İşi Gönül İşi’ dedik ve aşkla hizmet ettik. 31 Mart’tan sonra da vatandaşlarımız bu görevi verdiğinde daha fazla çalışarak Karaköprü’ müze layık olmaya çalışacağız” dedi.AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise, 31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yaparak, “Hizmetin devamı ve artması için bu yola gönlünü koymuş AK adaylarımızın göreve gelmesi gerekir. Milletimiz kimin çalıştığını ve kimin hizmeti gönülden yaptığını çok iyi biliyor” diyerek vatandaşlardan AK Parti adayları için destek istedi.Ev ziyaretinde Başkan adayı Baydilli ve Milletvekili Cevheri vatandaşların sıkıntı ve taleplerini de dinleyerek not aldı.