​AK Parti Gençlik Kolları gençlerin peşinde

İnternet Kafe ve Kahvehanelere ziyaret

Büyükşehir adayımızın mektuplarını taktim ettik

Harran Üniversitesi Bilişim Kulübü Öğrencilerinden Başkan Saraç’a ziyaret

Üniversite öğrencileriyle gençlik üzerine söyleşi

Şeyh İzzettin Efendiden dua talebi

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkan ve üyeleri seçim çalışmaları kapsamında ayak basmadık yer bırakırken, özellikle gençlerin çoğunlukla uğradıkları İnternet Kafe ve Kahvehaneleri ziyarete ederek seçimde AK Partiye destek olmalarını istiyorlar. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Saraç, her gittikleri yerde AK Partinin gençlere önem veren bir parti olduğunu ve gençlerden AK Partiye destek olmalarını istediklerini söyledi.31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını il genelinde sürdürdüklerini belirten AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç, merkez ilçelerden Haliliye ilçe Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özdemir ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Haliliye bölgesindeki İnternet Kafedeki gençleri ziyaret ettiler. Daha sonra da yine Haliliye bölgesindeki Kahvehanelerdeki gençlerimizi ziyaret ettiler. Her gittikleri yerde Büyükşehir Belediye Başkan adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül’ün mektubunun yer aldığı broşürleri dağıtarak AK Başkan adaylarımıza ve AK Partiye destek olmalarını istediler.AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç, “Ceylanpınar Gençlik Kolları Başkanı Abdülhadi Dakak, Haliliye Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özdemir, Eyyübiye Gençlik Kolları Başkanı Halil Müjde, Birecik Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Demirtürk, Siverek Gençlik Kolları Başkanı İhsan Konacak, Viranşehir Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Garip Köroğlu, Harran Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Gün, Akçakale Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Kaydı, Halfeti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Şakir Başak, Karaköprü Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Uma, Hilvan Gençlik Kolları Başkanı Serhat Becel, Suruç Gençlik Kolları Başkanı Vedat Turan ile çeçim çalışmalarını il genelinde yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla esnaf, kıraathane ve oyun salonundaki genç kardeşlerimize ulaşarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın mektuplarını taktim ettik, seçimlerde destek istedik” diyerek, İlçe Gençlik Kolları Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin düzenli olarak kendi bölgelerinde seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini, zaman zaman kendisinin de ilçeleri ziyaret ederek çalışmalara eşlik ettiğini söyledi.Harran Üniversitesi Bilişim Kulübü Öğrencileri İl Gençlik Kolları Başkanımız Mehmet Salih Saraç’ı z0iyaret ederek, yapılan seçim çalışmaları ile ilgili bilgi aldılar, fikir alış verişinde bulundular, kendilerinin nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda istişare ettiler.ÜNİAK Başkanımız Taha Bayar ve Yönetim Kurulu; AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, İlçe Başkanı Av. Ahmet Aksoy ile birlikte Üniversite öğrencileriyle bir araya geldiklerini belirten AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Saraç, ziyarette gençlik üzerine söyleşi gerçekleştirdiklerini, gece gündüz demeden çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.AK Parti Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcıları Bahyeddin Bereket, Cihat Felhan, Muhammet Kaplan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Şanlıurfa’nın Kanaat Önderlerinden Şeyh İzzettin Efendiyi ziyaret edip, hayır dualarını aldılar.