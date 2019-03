Şeref Albayrak, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Birlik, beraberlik ve kardeşlik için yola çıktık

Mutlu yarınlar çocuklarımızın, gençlerimizin olacak

Genç çiftçilerimize yardımcı olacağız, kadınlarımızın istihdama katılımlarını sağlayacağız

Güne onların hayır duasını alarak başlamak bize güç veriyor

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi AK Parti Belediye Başkan adayı Şeref Albayrak, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. AK Başkan adayı Albayrak, huzurun ve barışın egemen olduğu bir Halfeti inşa etmek için Halfetililerin dua ve desteklerine talib olduğunu söyledi.AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Müjde Sakar ve beraberindeki heyet, Halfeti ilçesinde AK aday Albayrak’ın çalışmalarına eşlik ettiler.31 Mart yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten AK Parti Halfeti Belediye Başkan adayı Şeref Albayrak, “Biz biliyoruz ki; gönlü güzel insanların şehridir Halfeti. Biz de bu şehre gönül verdik. Bu şehir için gece gündüz çalışacağız. Çalmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmayacağız inşaallah. Birlik, beraberlik ve kardeşlik için yola çıktık. Huzurun, barışın egemen olduğu yepyeni bir Halfeti inşa edeceğiz. Tevazu, samimiyet ve gayretle durmadan çalışacağız. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.Halfeti AK Başkan adayı Albayrak, Halfeti'ye modern parklar kazandırmaya, yeşil alanlarının sayısını artırmaya, göreve geldiği günden itibaren aralıksız devam ettiklerini hatırlatarak, “Yeşilözen mahallemizdeki Pınarbaşı Parkımız bir örnek. Kaynaklar doğru kullanıldığı zaman Halfeti gelişiyor, Halfeti güzelleşiyor. Mutlu yarınlar çocuklarımızın, gençlerimizin olacak. Onlar geleceğimizi aydınlatacaklar. Gençlerimiz; umudun, sevginin ve güvenin teminatıdır. Her zaman bütün imkânlarımızla çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetinde olacağız. Halfeti birlikte kazanacak” diye konuştu.AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Müjde Sakar Hanımefendi ve beraberindeki heyetin Halfeti ziyaretinden memnun kaldıklarına inandığını belirten AK Parti Halfeti Belediye başkan adayı Şeref Albayrak, heyetle birlikte yaptıkları ziyaretleri şöyle anlattı;“Genç çiftçilerimizle toplantı yaptık, sorun ve taleplerini dinledik. Genç çiftçilerimize ihtiyaç duydukları her alanda yardımcı olacağız. AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Müjde Sakar hanımefendi ile beraber Halk Eğitimi Merkezimizi de ziyaret ederek, meslek kurslarımızda üretilen el işi, göz nuru ürünleri inceledik. Kadınlarımızın istihdama daha etkin katılımı için çalışmalarımız devam edecek.”AK Parti Halfeti Belediye Başkan adayı Şeref Albayrak, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Müjde Sakar Hanımefendi ile beraber Seçim Bürolarını da ziyaret ederek oradaki Halfetili Vatandaşlarımızla sohbet etme imkânı bulduklarını, desteğini ve duasını esirgemeyen vatandaşlarımıza şükranlarını sunduklarını söyledi.Ziyaretlerine başlamadan önce Seçim Bürosunu ziyaret ettiklerini belirten AK aday Albayrak, “Seçim Büromuza hemşehrilerimizin gösterdiği yoğun ilgiden dolayı hepsine müteşekkirim. Güne onların hayır duasını alarak başlamak bize güç veriyor. Rabbim bizi bu kutlu yolda mahcup etmesin. Öncelikle Seçim Büromuzda vatandaşlarımızı dinliyoruz. Her gün seçim büromuzda onlarla beraber olmak benim için ayrı bir mutluluk. Halfetili hemşehrilerimizi büromuzda çay içmeye bekliyoruz” diyerek Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Eşref Arıkan'ın; vefat eden eniştesi Seydi Aslan'ın taziyesinde bulunduklarını hatırlatarak, merhuma Allah'tan rahmet, Aslan ailesine sabr-ı cemil dileklerini ilettiğini belirtti.