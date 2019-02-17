Şeref Albayrak, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi AK Parti Belediye Başkan adayı Şeref Albayrak, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. AK Başkan adayı Albayrak, huzurun ve barışın egemen olduğu bir Halfeti inşa etmek için Halfetililerin dua ve desteklerine talib olduğunu söyledi.
AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Müjde Sakar ve beraberindeki heyet, Halfeti ilçesinde AK aday Albayrak’ın çalışmalarına eşlik ettiler.
Birlik, beraberlik ve kardeşlik için yola çıktık31 Mart yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten AK Parti Halfeti Belediye Başkan adayı Şeref Albayrak, “Biz biliyoruz ki; gönlü güzel insanların şehridir Halfeti. Biz de bu şehre gönül verdik. Bu şehir için gece gündüz çalışacağız. Çalmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmayacağız inşaallah. Birlik, beraberlik ve kardeşlik için yola çıktık. Huzurun, barışın egemen olduğu yepyeni bir Halfeti inşa edeceğiz. Tevazu, samimiyet ve gayretle durmadan çalışacağız. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.
Mutlu yarınlar çocuklarımızın, gençlerimizin olacakHalfeti AK Başkan adayı Albayrak, Halfeti'ye modern parklar kazandırmaya, yeşil alanlarının sayısını artırmaya, göreve geldiği günden itibaren aralıksız devam ettiklerini hatırlatarak, “Yeşilözen mahallemizdeki Pınarbaşı Parkımız bir örnek. Kaynaklar doğru kullanıldığı zaman Halfeti gelişiyor, Halfeti güzelleşiyor. Mutlu yarınlar çocuklarımızın, gençlerimizin olacak. Onlar geleceğimizi aydınlatacaklar. Gençlerimiz; umudun, sevginin ve güvenin teminatıdır. Her zaman bütün imkânlarımızla çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetinde olacağız. Halfeti birlikte kazanacak” diye konuştu.
Genç çiftçilerimize yardımcı olacağız, kadınlarımızın istihdama katılımlarını sağlayacağızAK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Müjde Sakar Hanımefendi ve beraberindeki heyetin Halfeti ziyaretinden memnun kaldıklarına inandığını belirten AK Parti Halfeti Belediye başkan adayı Şeref Albayrak, heyetle birlikte yaptıkları ziyaretleri şöyle anlattı;
“Genç çiftçilerimizle toplantı yaptık, sorun ve taleplerini dinledik. Genç çiftçilerimize ihtiyaç duydukları her alanda yardımcı olacağız. AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Müjde Sakar hanımefendi ile beraber Halk Eğitimi Merkezimizi de ziyaret ederek, meslek kurslarımızda üretilen el işi, göz nuru ürünleri inceledik. Kadınlarımızın istihdama daha etkin katılımı için çalışmalarımız devam edecek.”
AK Parti Halfeti Belediye Başkan adayı Şeref Albayrak, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Müjde Sakar Hanımefendi ile beraber Seçim Bürolarını da ziyaret ederek oradaki Halfetili Vatandaşlarımızla sohbet etme imkânı bulduklarını, desteğini ve duasını esirgemeyen vatandaşlarımıza şükranlarını sunduklarını söyledi.
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