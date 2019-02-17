​AK Kadınlar seçim turunda

Özellikle kadınlarımızla beraber olmaya devam ediyoruz

Fabrika çalışanlarına ve yetkililerine teşekkür

AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkan ve Üyeleri il genelinde seçim çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, Haliliye İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülistan Satış, Eyyübiye Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı, Karaköprü Kadın Kolları Başkanı Seher Kılıç, Siverek Kadın Kolları Başkanı Ayşe Çakmak, Hilvan Kadın Kolları Başkanı Hacire Toprak, Bozova Kadın Kolları Başkanı Dilek Kara, Viranşehir Kadın Kolları Başkanı Kadriye Barış, Ceylanpınar Kadın Kolları Başkanı Zahide Tepedelen, Akçakale Kadın Kolları Başkanı Hacer Tankuç, Harran Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, Halfeti Kadın Kolları Başkanı Yıldız Bilgin ve Suruç Kadın Kolları Başkanı Hatice İkbal gece gündüz demeden Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde Kadın Kolları üyelerinin ev, iş yeri, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Seçim Büroları ziyaretleri yaparak, girilmemiş ev, dokunulmamış gönül bırakmayacaklarını, 31 Mart seçimlerinde AK Partiye ve Belediye Başkan adaylarına destek olmalarını ve dualarını eksik etmemelerini istediklerini söyledi.İl Kadın Kolları olarak Şanlıurfa’nın merkez ilçeleri Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçelerinde seçim çalışmalarını sürdürdüklerini belirten AK Parti Şanlıurfa İl kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, “Merkezde öncelikli olarak sürdürdüğümüz seçim çalışmalarına, zaman zaman diğer ilçelerimize de devam ediyoruz. İlçelerimize giderek oradaki arkadaşlarımıza destek oluyoruz. Hatta Büyükşehir Belediye Başkanımız Av. Zeynel Abidin Beyazgül ve İl Başkanımız Bahattin Yıldız da AK Parti Belediye Başkan adaylarımıza destek maksadıyla bizlerle beraber ziyaretlerimize katılıyorlar. Bizler her zaman özellikle ev ziyaretleriyle kadınlarımızla beraber olmaya, varsa sorunlarını, taleplerini dinlemeye, destek ve dualarını almaya devam ediyoruz. Girilmemiş ev dokunulmamış gönül bırakmayacağız inşallah” dedi.AK Parti İl kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, seçim ziyaretleri kapsamında Tekstil Fabrikasını ziyaret edip fabrika çalışanlarına başarılar dileğinde bulunduklarını, kendilerine gösterilen ilgiden ve vermiş oldukları desteklerinden dolayı fabrika yetkililerine de teşekkür ettiklerini, esnaflarımızı da ziyaret edip dua ve destek talebinde bulunduklarını söyledi.