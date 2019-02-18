​Şanlıurfaspor Taraftarı Yunus Yine Şovunu Yaptı

-Taraftar Yunus yine şovunu yaptı
Kıyafetini Yırtarak Şov YapmıştıUrfaspor maçlarında ve deplasman yollarında kıyafetlerini yırtarak kendini ifade eden Yunus, bu sezon başında Urfaspor’un transfer yasağını kaldırmadığı günlerde Ahmet Bahçıvan İş Merkezinde yüksek bir yere çıkarak önce kıyafetini yırtıp ardından intihar girişiminde bulunmuştu.
Beyazgül’ün Önünde de Aynı Şovu YaptıBugün taraftarlar derneğini ziyaret eden Ak Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül’ü karşında gören yunus yine üstündeki kıyafetlerini yırtarak şovunu yaptı.
İşte o görüntüler;
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