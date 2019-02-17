​Erdoğan, Bedelli Askerlik Kalıcı Hale Gelecek

"İSTEYEN HERKES BEDELLİ ASKERLİĞE BAŞVURABİLECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'de yeni askerlik sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamaları şu şekilde:"MSB'ye ve Genelkurmay Başkanlığımıza talimat verdim. Kurumlarımız çalışmalarını yapıp bir taslak ortaya çıkardılar. Halen lisan ve lisanüstü girenler 12 ay yedek subay veya 6 ay kısa dönem er/erbaş olarak askerlik yapıyor. Yeni sistemde lisans ve lisans üstü için 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksek okulları için ise ihtiyaca göre belirlenecek sayı ise 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz.""Değişimizin ihtiyaçlara göre ordumuzun yapısını güçlendirmek istiyoruz. Yurt dışındaki gençlerimiz için dövizli askerlik uygulaması sürecek. Bunun yanında bedelli askerlik ve dövizli askerlik arasında herhangi bir fark olmayacak. ""Bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını ordumuzun personel ihtiyacını kalıcı hale getiriyoruz. Çıkacak mı çıkmayacak mı böyle bir şey yok. İsteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. İlk etapta her yıl 140 bin bedel askerlikten yararlanabilecek."