​Erdoğan, Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın, Türkiye’yi hedefleriyle, hayalleriyle buluşturmanın gayretindeyiz

“GECE-GÜNDÜZ DEMEDEN MİLLET İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

AFYONKARAHİSAR’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIMLAR

“YİNE TÜRKİYE’DE SİYASET MÜHENDİSLİĞİ YAPILIYOR”

“POLİSİMİZE SALDIRANLARA KARŞI TEK SÖZ ETMEYENLER, BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN SİYASİ UZANTILARINA SİPER OLUYOR”

“BİZ ŞEHİTLERİMİZDEN İLHAM ALARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar’da yapımı tamamlanan hizmet ve yatırımların toplu açılış törenine katıldı. Anıtpark Meydanı’nda gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı.Türkiye’nin, 31 Mart günü hayati önemde bir seçim yaşayarak vatanın geleceği adına çok kritik bir karar vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bekası, milletin huzuru, evlatlarının geleceği için 31 Mart seçimlerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, dosta güven, düşmana korku salacak tarihî bir zaferle çıkmak istediklerini söyledi.Gece-gündüz demeden millet için çalıştıklarını, milletin refah ve huzuru için koşturduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetlerinin gönül kazanma ve kalpleri fethetme siyaseti olduğunu ifade etti. Millete efendilik taslayanlarla aralarındaki en büyük farkın, bu gönül farkı olduğunu, milletin ve ülkenin efendisi değil, hizmetkârı olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim rotamızı siz çiziyorsunuz, istikametimizi yine siz belirliyorsunuz. Biz CHP gibi üç-beş fazla oy almak için Pensilvanya’daki şarlatana, Kandil’deki terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz. Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın, Türkiye’yi hedefleriyle, hayalleriyle buluşturmanın gayretindeyiz” diye konuştu.Konuştuklarında ana muhalefetin başındaki zat gibi, yalan ve iftirayla değil, yatırımlarla, hizmetlerle ve projelerle konuştuklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “CHP ve şürekası Ankara’da rant kavgası verirken, biz işte bugün burada olduğu gibi toplu açılış törenleriyle, mitinglerle, ziyaretlerle insanımızla kucaklaşıyoruz. Karşımızda ne var, zillet ittifakı, illet ittifakı. Bunlar küçük hesaplarda boğulurken; biz Afyon’da toplam yatırım bedeli 1 milyar 172 milyon lirayı aşan 118 kalem hizmetin resmî açılışını gerçekleştiriyoruz” dedi.Toplu olarak açılışı yapılan eser ve hizmetleri arasında, köprülü kavşak, altgeçit ve köprülerin, gölet, sulama, isale ve içme suyu tesislerinin, cem evi ve Kur’an kurslarının, asfalt, bölünmüş yol, çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarının, okul, yükseköğrenim yurdu ve kapalı spor salonunun, TOKİ tarafından yapılan konut, cami ve ticaret merkezlerinin, hizmet binaları ve doğalgaz boru hatlarının ve restorasyon çalışmalarının olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yatırım ve hizmetlerin Afyonlulara hayırlı olması temennisinde bulundu, yapımlarında emeği geçenleri tebrik etti.Afyonkarahisar’a son 16 yılda toplam 21,5 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde şehre 2517 adet yeni derslik, 11541 kişi kapasiteli yurt binaları, 15 bin seyirci kapasiteli bir stadyum, Sandıklı Gençlik Merkezi, futbol sahaları ve spor salonlarının yanı sıra Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ni kazandırdıklarını hatırlattı. Afyon’da ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engellilere 1,2 milyar lira yardım, çiftçilere 1,7 milyar lira tarımsal destek, Afyonlu girişimcilere 6 milyar lira teşvik sağladıklarını, 54 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 571 kilometreye çıkardıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkta şehirde, aralarında 400 yataklı Afyon Devlet Hastanesi ve 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin de olduğu 20’si hastane, toplam 40 sağlık tesisi yaptıklarını, ikisi devlet hastanesi 13 sağlık tesisinin de inşasının sürdüğünü aktardı. Son 16 yılda; ulaşım, gıda, tarım ve sulama, toplu konut ve diğer alanlarda ortaya koydukları hizmet ve yatırımlardan da örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart’tan sonra da bu hizmet yolculuğuna devam edeceklerini söyledi.“Ankara-Afyonkarahisar-İzmir yüksek hızlı tren projemizle, Afyonkarahisar’ı İstanbul’a Ankara’ya İzmir’e yüksek hızlı trenle bağlıyoruz” müjdesini de vatandaşlarla paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattının faaliyete geçmesiyle Afyonkarahisar ile Ankara arasının 1,5 saate, İstanbul ile 3,5 saate İzmir ile 2 saate düşeceğini kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yine Türkiye’de çok büyük bir siyaset mühendisliğinin yapıldığına dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu: “CHP ile Pensilvanya, adı iyi olan parti ile bölücü örgütün siyasi uzantısı zillet ittifakı şemsiyesi altında bir araya getiriliyor. Normal şartlarda sokakta yolları dahi kesişmeyecek partiler, kapalı kapılar ardında al gülüm-ver gülüm pazarlığına girebiliyor. Benim Afyonkarahisarlı kardeşim bu teröristlere oy vermez. Benim Afyonkarahisarlı kardeşim teröre bulaşanlara prim vermez. Türkiye’de adı millet düşmanlığına çıkmış, insanımızın değerleriyle, inancıyla, tarihiyle kavgalı ne kadar kesim varsa, hepsi de koro halinde zillet ittifakına alkış tutuyor.”Birkaç gün önce bu ittifakın küçük ortağının, İmralı’daki terörist başı ve diğer katiller için yürüyüş yapmaya yeltendiğini, emniyet güçlerinin tüm tedbirleri alarak böyle bir provokasyona müsaade etmediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgütün şehir kadrosundan sözde bir milletvekilinin, kolunu ısırarak bir polisi hastanelik ettiği saldırıya ne CHP’den, ne bu ittifakın ortaklarından bir kınamanın ve eleştirinin gelmediğine dikkat çekti.Adana Seyhan’daki bir AK Parti seçim bürosuna bölücü örgütün uzantıları tarafından düzenlenen eyleme de bu kesimlerden bir tepki gelmediğini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ancak aynı CHP, bölücü örgütün emriyle yapılan eyleme hukuki sınırlar içinde müdahale eden polislerimizi, ‘vekiller dövülüyor’ diyerek hedef göstermekten çekinmiyor. Polisimize saldıranlara karşı tek söz etmeyenler, bölücü örgütün siyasi uzantılarına siper oluyor” şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun adı ikiyüzlülüktür. Bunun adı millet ve demokrasi düşmanlarına payandalık yapmaktır. Bunun adı sokak terörüne sahip çıkmaktır. CHP’nin ve ortağının tavırlarından cesaret alan Kandil’deki terör baronları, artık doğrudan AK Parti’yi ve Cumhur İttifakı’nı hedef göstermeye başladı. Ne diyorlar? ‘Batıda AK Parti’yi çökerteceğiz.’ Önceki gün bir tanesi çıkmış, “AK Parti’nin karşısında kim varsa onunla birlikte olun’ diye emir veriyor. Oradan talimatı alan bu örgütün Meclis’teki temsilcileri de çıkıyor, ‘şuralarda kazanacağız, batıda AK Parti’ye ve MHP’ye kaybettireceğiz’ diyor. Millet yerine bölücü örgütün desteği ve Pensilvanya’nın icazetiyle seçim kazanma hayali kurmak, Türk siyaseti adına gerçekten utanç vericidir. Bugün CHP, milletimizi PKK ile tehdit edenlerin desteğine bel bağlamış bir zihniyetin işgali altındadır. Bugün CHP, ülkemizin gördüğü en alçak ihanet çetesi olan FETÖ’nün desteğiyle seçim kazanma hesabı yapan bir ekibin tasallutu altındadır. Bugün CHP, ne şehirlerimiz, ne ülkemiz için en küçük bir projesi, bir hayali, bir hedefi olmayan, sadece kendi hiziplerinin, kendi ekiplerinin ikbali için çalışan dar kadrocu bir yapının esiri durumundadır.”Ülkedeki muhalefetin kalitesi adına, CHP’ye ve onun dümen suyuna girerek, PKK ve FETÖ’yle aynı ittifakta yer alan diğer partilere gönül vermiş vatandaşlar adına üzüntülü olduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “31 Mart, sonuçları itibariyle ülkemizin CHP ve zillet ittifakı kamburundan kurtuluşunun başlangıcı olacaktır. 31 Mart, siyaset mühendisliklerinin bir kez daha hüsrana uğradığı gün olacaktır” sözlerine yer verdi.“Onlar ne derse desin, kimlerle kol kola girerse girsin, biz şehitlerimizden ilham alarak yolumuza devam edeceğiz” diyerek, ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet’ vurgusunda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aramıza hiç kimsenin girmesine müsaade etmeyeceğiz. Ve biz birbirimizi Allah için seveceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından yapımı tamamlanan yatırım ve hizmetlerin açılış kurdelesini, törene katılan bakanlarla birlikte kesti.