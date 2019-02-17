Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 17 Şubat 2019 14:15:55 Tarihinde eklenmiştir.

Erdoğan, Bunun Adı Yolsuzluğun, Hırsızlığın ve Ayrımcılığın Önlenmesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ataşehir ilçe mitinginde yaptığı konuşmada, “Bize oy versin, vermesin tüm illerimize, ilçelerimize, 82 milyonun her bir ferdine aynı kalitede hizmet sunuyoruz. Ankara'daki, Adıyaman'daki, Konya'daki insanımızı nasıl görüyorsak, İzmirli, Edirneli, Tuncelili, Hakkârili vatandaşlarımıza aynı nazarla bakıyoruz” dedi.

Erdoğan, Bunun Adı Yolsuzluğun, Hırsızlığın ve Ayrımcılığın Önlenmesidir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri kampanyası kapsamında, İstanbul’da AK Parti Ataşehir ilçe mitingine katıldı. Kayışdağı Caddesi’nde düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşma yaptı.

 

 “HİZMET SİYASETİ YAPIYORUZ”

Türkiye olarak çok kritik, tarihî bir seçimin arifesinde olunduğuna işaret ederek 31 Mart’ta sadece belediye başkanlarının, meclis üyelerinin ve muhtarların belirlenmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgemizde yaşanan hadiseler, ekonomimize yönelik artan saldırılar, 31 Mart seçimlerini sıradan bir mahalli idareler seçimi olmaktan çıkarmıştır” dedi.
Bu seçimlerin, sadece belediye değil, aynı zamanda beka seçimleri olduğunu ve seçimlerde Türkiye’nin Cumhuriyetin 100’üncü yılına nasıl girileceğinin oylanacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart’a bu şekilde bakıp bu anlayışla hazırlandıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kandil ve Pensilvanya destekli zillet ittifakı, kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklar yaparken, biz çoktan yola revan olduk. Onlar bazı belediye başkanlıkları için Ankara’da birbirlerini yerken, biz Aydın’dan Sivas’a, Kastamonu’dan Çorum’a ülkemizin dört bir yanında milletimizle kucaklaştık. Onlar, daha şimdiden çıkar hesaplarının, rant kavgalarının içinde boğulurken, biz tüm Türkiye’yi dolaşmaya başladık” sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) gibi istismar siyaseti değil,  hizmet siyaseti yaptıklarının altını çizerek, “Bize oy versin, vermesin tüm illerimize, ilçelerimize, 82 milyonun her bir ferdine aynı kalitede hizmet sunuyoruz. Ankara'daki, Adıyaman'daki, Konya'daki insanımızı nasıl görüyorsak, İzmirli, Edirneli, Tuncelili, Hakkârili vatandaşlarımıza aynı nazarla bakıyoruz” dedi.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, çoğu zaman CHP’li belediyelerdeki hizmet açığını kapatmak için bu il ve ilçelerde daha fazla çalışıp daha fazla eser ürettiklerine dikkat çekti.


 

ATAŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIMLAR

İzmir’ ve Muğla pek çok yerde büyükşehir belediyeleri beceremediği için içme suyu sorununu kendilerinin çözdüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da da CHP’li ilçe belediyelerinin vermesi gereken hizmetlerin önemli bir kısmını kendilerinin hayata geçirdiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’u ve Ataşehir’i ayağa kaldıran ne kadar proje, eser, yatırım varsa, hepsinin altında devletimizin ve büyükşehir belediyemizin imzası vardır” diye ekledi.

Marmaray, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri, Avrasya Tüneli, Yüksek Hızlı Tren, İstanbul Havalimanı, gibi son dönemde İstanbul’un hizmetine sunulan büyük yatırımlara ve İstanbul’da gerçekleştirilen ve yapımları hâlen devam eden hizmet ve projelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Ataşehirliler için yapılan ve yapımları devam eden bazı hizmetleri de hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “İstanbul'un en güzel seyir noktalarından biri olan Kayışdağı'na, teleferik hattı ve seyir terası inşa ediyoruz. Biliyorsunuz Kayışdağı'ndaki Darülaceze de bu kardeşinizin eseridir. Belediye başkanıyken orayı yaptım. Kadıköy-Ataşehir-Maltepe ilçelerini etkileyen Bostancı-Kayışdağı yol ve kavşak düzenlemesini hayata geçiriyoruz. TEM ve E-5 arasındaki yeni bir koridoru nisan ayına kadar tamamlayarak Bostancı kavşağı bölgesindeki trafik sıkışıklığını rahatlatıyoruz” dedi.


 

“KADIKÖY HALİ’Nİ TUZLA'YA TAŞIYACAĞIZ”

Kadıköy Hali’ni Tuzla'ya taşıyacaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buraya yeraltı otoparkı, hükûmet konağı, 30 bin metrekarelik yeşil alan, 50 bin metrekarelik şehir meydanıyla muhteşem bir eser kazandıracağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Erenköy Gümrüğü ile İETT garajlarını kaldırıyor. Yerine 300 bin metrekarelik bir millet bahçesini inşa ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nin yan tarafındaki 180 bin metrekarelik araziyi hazineye devrettik. İnşallah buraya da bin 200 yataklı bir devlet hastanesi yapacağız, mevcut yetmiyor” değerlendirmesini yaptı.

Hem İstanbul Büyükşehir hem de Ataşehir için tecrübeleri, birikimleri, çalışkanlıklarıyla temayüz etmiş kişileri aday gösterdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Allah’a hamdolsun biz de kahtırical, yani adam kıtlığı yok, ülkemizin her bir şehrine, ilçesine ve beldesine gönülden hizmet edecek tertemiz yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız var” diye konuştu.


 

“BİZ ÜLKEMİZE ÇAĞ ATLATTIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu koltuklara, ‘Türkiye’ye ve Türk Milletine hizmet etmenin aracı’ olarak baktıklarının ve bu makamları ‘geride hoş bir sada bırakmanın vasıtası’ olarak gördüklerini dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “CHP ise Ataşehir’de müfettişlerce pek çok yolsuzluğu tespit edildiği için görevden el çektirilen birini aday gösterdi. Adı yolsuzluk iddialarıyla ayyuka çıkmış böyle bir zatın tekrar aday gösterilmesi sizlere yapılmış en büyük saygısızlıktır. Bunun adı Ataşehir’in aklıyla, izanıyla alay etmektir. Bunun adı Ataşehirli kardeşlerimizin basiretini, ferasetini hafife almaktır. Bunun adı Ataşehir’in kaynakları çarçur edilmeye, iç edilmeye, eşe dosta peşkeş çekilmeye devam etsin demektir. Bunun adı yolsuzluğun, hırsızlığın ve ayrımcılığın ödüllendirilmesidir.”

CHP belediyeciliğinin geçmişinin; çöp, çukur, çamurun yanı sıra yokluk, yolsuzluk ve yalanla anıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin İstanbul’u bu 3 Ç’den ve 3 Y’den kurtardıklarını belirtti. .

1994 yılında yönetimini teslim aldığı İstanbul ile bugünkü İstanbul arasında âdeta asırlık fark olduğunu, hükûmetleri döneminde Türkiye’ye, Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların üç katı, beş katı, on katı hizmet kazandırdıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz ülkemize çağ atlattık; ama maalesef CHP bir arpa boyu yol gidemedi” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin şöyle sürdürdü: “Karşımızda hâlâ tek parti döneminin o baskıcı, ceberut, tahammülsüz, istismarcı siyasetinde direnen bir CHP var. Karşımızda hâlâ üç kuruşluk menfaatleri için Kandil’deki terör baronlarına taşeronluk yapmaya istekli bir parti var. Ancak terör örgütleriyle, PKK’yla, FETÖ’yle yürüdüğü yol CHP’yi kendi felaketine doğru götürmektedir. CHP’nin peşine takılan diğer partilerin de akıbeti aynı olacaktır. Bunlar dörtlü çetedir dörtlü. İnşallah 31 Mart’ta Ataşehir başta olmak üzeri tüm İstanbul bu terör sevdalılarına hak ettiği dersi verecektir. İnşallah Ataşehirli kardeşlerim, adı yolsuzluklar, adı usulsüzlüklerle anılan bu adaya sandıkta esaslı bir ders verecektir.”

31 Mart tarihinin, Ataşehir’in CHP esaretinden kurtuluş ve gönül belediyeciliğine kavuşma günü olacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını “tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet” vurgusunda bulunarak tamamladı.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Suriyeli Biriyle 56 Yıldır Evli Olduğunu Maaşı Kesilince Öğrendi
​Suriyeli Biriyle 56 Yıldır Evli Olduğunu Maaşı Kesilince Öğrendi
Hayatı boyunca evlenmeyen 70 yaşındaki Siham Reyhani, 14 yaşından bu yana evli olduğunu maaşını almak için gittiği SGK'da öğrenince şaşkına döndü.
​Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti
​Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Üyesi ve Yükseköğretim Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Toprak Kaydı, Mermer Ocağı Un Ufak Oldu
Toprak Kaydı, Mermer Ocağı Un Ufak Oldu
Bir mermer ocağında yaşanan toprak kaymasında tonlarca mermer saniyeler içerisinde un ufak oldu.
Sıpaya Akıl Almaz İşkence
Sıpaya Akıl Almaz İşkence
Çeşitli organları iple bağlanmış, çivili tahta ile işkence edilmiş bir sıpa bulundu. Kanlar içerisinde bulunan sıpa Cuma günü ameliyat edilecek.
Hilvan’da Voleybol Turnuvası Düzenleniyor
Hilvan’da Voleybol Turnuvası Düzenleniyor
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde Voleybol Turnuvasına düzenlenmektedir.
Menderes Atilla Gençlerle Bir Araya Geldi
Menderes Atilla Gençlerle Bir Araya Geldi
Demokrat Parti Ceylanpınar Belediye Başkan adayı ve mevcut belediye başkanı Menderes Atilla, Gazi Caddesi Seçim bürosunda gençlerle bir araya geldi.
Başkan Bayık'a Destekler Büyüyor
Başkan Bayık'a Destekler Büyüyor
Hilvan Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve 31 Mart'ta yapılacak Mahalli idareler Seçimlerinde Ak Parti'den aday olan Aslan Ali Bayık'a destekler giderek büyüyor.
Özyavuz, Ceza İndirimi İle İlgili Konuştu
Özyavuz, Ceza İndirimi İle İlgili Konuştu
MHP MKYK üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, ceza indirimi ile ilgili konuştu.
Yiğit,Esnaf Kötü Gidişata Dur Diyecek
Yiğit,Esnaf Kötü Gidişata Dur Diyecek
Seçim çalışmaları kapsamında motorcu pazarını ziyaret eden Saadet Partisi Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Halil Yiğit esnafla tek tek ilgilendi.
Kaymakam Çelik Harranlı Vatandaşların Sorun Ve Taleplerini Dinledi
Kaymakam Çelik Harranlı Vatandaşların Sorun Ve Taleplerini Dinledi
Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, ilçede mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Çin Pekin Büyükelçimiz Emin Önen’den Milli Marş Mesajı
Çin Pekin Büyükelçimiz Emin Önen’den Milli Marş Mesajı
İstiklâl Marşının, Türkiye Büyük Millet Meclisinde millî marş olarak kabulünün 98. yıldönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, İstiklal Marşının bizim milli mutabakat metnimiz olduğunu, İstiklal Marşımıza sahip çıkmanın onurumuza sahip çıkmak olduğunu ve yazarı İslam Şairi Mehmet Akif Ersoy’u da bir gün değil, her an rahmetle anmak gerektiğini ve onun dediği gibi; ‘Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın’ duasına amin demek gerektiğini söyledi.
Aslan, İstihdama Katkı Sağlayacağız
Aslan, İstihdama Katkı Sağlayacağız
Karaköprü’nün adayı Essum Aslan, kuracakları üretim tesisi ile “Hem belediyeye gelir sağlayacağız hem de istihdama katkıda bulunacağız.” dedi.
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulası Çıktı
31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulası Çıktı
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:10
Güneş
06:31
Öğle
12:41
İkindi
16:00
Akşam
18:39
Yatsı
19:54
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿