Erdoğan, Bunun Adı Yolsuzluğun, Hırsızlığın ve Ayrımcılığın Önlenmesidir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri kampanyası kapsamında, İstanbul’da AK Parti Ataşehir ilçe mitingine katıldı. Kayışdağı Caddesi’nde düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşma yaptı.Türkiye olarak çok kritik, tarihî bir seçimin arifesinde olunduğuna işaret ederek 31 Mart’ta sadece belediye başkanlarının, meclis üyelerinin ve muhtarların belirlenmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgemizde yaşanan hadiseler, ekonomimize yönelik artan saldırılar, 31 Mart seçimlerini sıradan bir mahalli idareler seçimi olmaktan çıkarmıştır” dedi.Bu seçimlerin, sadece belediye değil, aynı zamanda beka seçimleri olduğunu ve seçimlerde Türkiye’nin Cumhuriyetin 100’üncü yılına nasıl girileceğinin oylanacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart’a bu şekilde bakıp bu anlayışla hazırlandıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kandil ve Pensilvanya destekli zillet ittifakı, kapalı kapılar ardında kirli pazarlıklar yaparken, biz çoktan yola revan olduk. Onlar bazı belediye başkanlıkları için Ankara’da birbirlerini yerken, biz Aydın’dan Sivas’a, Kastamonu’dan Çorum’a ülkemizin dört bir yanında milletimizle kucaklaştık. Onlar, daha şimdiden çıkar hesaplarının, rant kavgalarının içinde boğulurken, biz tüm Türkiye’yi dolaşmaya başladık” sözlerine yer verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) gibi istismar siyaseti değil, hizmet siyaseti yaptıklarının altını çizerek, “Bize oy versin, vermesin tüm illerimize, ilçelerimize, 82 milyonun her bir ferdine aynı kalitede hizmet sunuyoruz. Ankara'daki, Adıyaman'daki, Konya'daki insanımızı nasıl görüyorsak, İzmirli, Edirneli, Tuncelili, Hakkârili vatandaşlarımıza aynı nazarla bakıyoruz” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, çoğu zaman CHP’li belediyelerdeki hizmet açığını kapatmak için bu il ve ilçelerde daha fazla çalışıp daha fazla eser ürettiklerine dikkat çekti.İzmir’ ve Muğla pek çok yerde büyükşehir belediyeleri beceremediği için içme suyu sorununu kendilerinin çözdüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da da CHP’li ilçe belediyelerinin vermesi gereken hizmetlerin önemli bir kısmını kendilerinin hayata geçirdiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’u ve Ataşehir’i ayağa kaldıran ne kadar proje, eser, yatırım varsa, hepsinin altında devletimizin ve büyükşehir belediyemizin imzası vardır” diye ekledi.Marmaray, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri, Avrasya Tüneli, Yüksek Hızlı Tren, İstanbul Havalimanı, gibi son dönemde İstanbul’un hizmetine sunulan büyük yatırımlara ve İstanbul’da gerçekleştirilen ve yapımları hâlen devam eden hizmet ve projelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Ataşehirliler için yapılan ve yapımları devam eden bazı hizmetleri de hatırlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “İstanbul'un en güzel seyir noktalarından biri olan Kayışdağı'na, teleferik hattı ve seyir terası inşa ediyoruz. Biliyorsunuz Kayışdağı'ndaki Darülaceze de bu kardeşinizin eseridir. Belediye başkanıyken orayı yaptım. Kadıköy-Ataşehir-Maltepe ilçelerini etkileyen Bostancı-Kayışdağı yol ve kavşak düzenlemesini hayata geçiriyoruz. TEM ve E-5 arasındaki yeni bir koridoru nisan ayına kadar tamamlayarak Bostancı kavşağı bölgesindeki trafik sıkışıklığını rahatlatıyoruz” dedi.Kadıköy Hali’ni Tuzla'ya taşıyacaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buraya yeraltı otoparkı, hükûmet konağı, 30 bin metrekarelik yeşil alan, 50 bin metrekarelik şehir meydanıyla muhteşem bir eser kazandıracağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Erenköy Gümrüğü ile İETT garajlarını kaldırıyor. Yerine 300 bin metrekarelik bir millet bahçesini inşa ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nin yan tarafındaki 180 bin metrekarelik araziyi hazineye devrettik. İnşallah buraya da bin 200 yataklı bir devlet hastanesi yapacağız, mevcut yetmiyor” değerlendirmesini yaptı.Hem İstanbul Büyükşehir hem de Ataşehir için tecrübeleri, birikimleri, çalışkanlıklarıyla temayüz etmiş kişileri aday gösterdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Allah’a hamdolsun biz de kahtırical, yani adam kıtlığı yok, ülkemizin her bir şehrine, ilçesine ve beldesine gönülden hizmet edecek tertemiz yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız var” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu koltuklara, ‘Türkiye’ye ve Türk Milletine hizmet etmenin aracı’ olarak baktıklarının ve bu makamları ‘geride hoş bir sada bırakmanın vasıtası’ olarak gördüklerini dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “CHP ise Ataşehir’de müfettişlerce pek çok yolsuzluğu tespit edildiği için görevden el çektirilen birini aday gösterdi. Adı yolsuzluk iddialarıyla ayyuka çıkmış böyle bir zatın tekrar aday gösterilmesi sizlere yapılmış en büyük saygısızlıktır. Bunun adı Ataşehir’in aklıyla, izanıyla alay etmektir. Bunun adı Ataşehirli kardeşlerimizin basiretini, ferasetini hafife almaktır. Bunun adı Ataşehir’in kaynakları çarçur edilmeye, iç edilmeye, eşe dosta peşkeş çekilmeye devam etsin demektir. Bunun adı yolsuzluğun, hırsızlığın ve ayrımcılığın ödüllendirilmesidir.”CHP belediyeciliğinin geçmişinin; çöp, çukur, çamurun yanı sıra yokluk, yolsuzluk ve yalanla anıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin İstanbul’u bu 3 Ç’den ve 3 Y’den kurtardıklarını belirtti. .1994 yılında yönetimini teslim aldığı İstanbul ile bugünkü İstanbul arasında âdeta asırlık fark olduğunu, hükûmetleri döneminde Türkiye’ye, Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların üç katı, beş katı, on katı hizmet kazandırdıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz ülkemize çağ atlattık; ama maalesef CHP bir arpa boyu yol gidemedi” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin şöyle sürdürdü: “Karşımızda hâlâ tek parti döneminin o baskıcı, ceberut, tahammülsüz, istismarcı siyasetinde direnen bir CHP var. Karşımızda hâlâ üç kuruşluk menfaatleri için Kandil’deki terör baronlarına taşeronluk yapmaya istekli bir parti var. Ancak terör örgütleriyle, PKK’yla, FETÖ’yle yürüdüğü yol CHP’yi kendi felaketine doğru götürmektedir. CHP’nin peşine takılan diğer partilerin de akıbeti aynı olacaktır. Bunlar dörtlü çetedir dörtlü. İnşallah 31 Mart’ta Ataşehir başta olmak üzeri tüm İstanbul bu terör sevdalılarına hak ettiği dersi verecektir. İnşallah Ataşehirli kardeşlerim, adı yolsuzluklar, adı usulsüzlüklerle anılan bu adaya sandıkta esaslı bir ders verecektir.”31 Mart tarihinin, Ataşehir’in CHP esaretinden kurtuluş ve gönül belediyeciliğine kavuşma günü olacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını “tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet” vurgusunda bulunarak tamamladı.