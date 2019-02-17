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Bu haber 17 Şubat 2019 13:45:35 Tarihinde eklenmiştir.

Garajna Aşireti Menderes Atilla Dedi

Ceylanpınar Kırsal Mahalleleri Aşağı Durmuş ve Yukarı Durmuş Mahallesinde oturan Garajna Aşiretinden İbrahim Demirdaş ve akrabaları Demokrat Partiye katılım yaparak Menderes Atilla ile beraber olduklarını açıkladılar.

Garajna Aşireti Menderes Atilla Dedi

Ceylanpınar'da seçim süreci hareketli geçiyor. Seçimlere az bir zaman kala aileler ve aşiretler saflarını netleştiriyorlar. Bu kapsamda Ceylanpınar'ın büyük aşiretlerinden olan Garajna aşiretinden İbrahim Demirdaş ve akrabaları Demokrat partiye katılım sağladılar. Uzun araç konvoyu ile ilçe turu atan Garajna aşireti mensupları daha sonra yürüyerek Menderes Atilla'nın seçim bürosuna geldiler. Atilla, Garajna aşireti mensuplarını kapıda karşılayarak vatandaşlarla tek tek tokalaştı. 


Atilla, katılım sağlayan Demirdaş ve akrabalarına, "Bugün coşkulu bir şekilde Aşağı ve Yukarı Durmuş Mahallelerimizden Demirdaş ve akrabaları bize destek olmak için seçim büromuza geldiler. Partimize katılım sağladılar. Hoş geldiler sefalar getirdiler. Gücümüze güç kattınız. Allah hepinizden razı olsun. Birileri dedi ki Garajna aşireti Atilla'dan ayrıldı. İşte Garajna aşireti burada. Allah'ın izniyle 31 Mart Ceylanpınar'ın zaferi olacaktır." dedi.


 

ATİLLA AİLESİ BU MEMLEKETE HİZMET ETTİ

Atilla ailesinin Ceylanpınar'a büyük hizmetlerinin olduğunu belirten Menderes Atilla, "Ben ve Mehmet Atilla, Atilla ailesinin üçüncü kuşak siyasetçileriyiz. Rahmetli Seydo Atilla, ondan sonra rahmetli Seydo Kahraman, ondan sonra Mehmet Atilla ve ben her zaman halkımızın yanında durduk. Son 40 yılda Ceylanpınar'a hizmetleri yine Atilla ailesi yapmıştır. Mehmet Atilla döneminde bu memleketin kanalizasyonu çekildi. Mehmet Atilla, hal pazarını yaptı. Mehmet Atilla, mezarlığın etrafını çevirdi. Suyumuzu Mehmet Atilla çekti. Mevcut belediye binasını yine Mehmet Atilla yaptırdı. Güneydoğu'da mahalle aralarındaki beton yolları ilk kez Mehmet Atilla yaptı. Mehmet Atilla'dan sonra bu memlekete gelen belediye başkanları bir çivi bile çakmadılar." ifadelerini kullandı.


 

"TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMADILAR"

Önceki dönem belediye başkanlarının memlekete hizmet ettiğini ifade eden Atilla, "Belediye Eski Başkanı Abdurrezak Aksak Ak Parti belediye başkanı değil miydi? Yine iktidar değil miydi? 5 yılda bu memlekete ne yaptı? Taş üzerine taş koydu mu? O bir şey yapmadıysa kardeşi ne yapabilir. Denilir ki yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Atilla ailesi Mehmet Atilla döneminde de yaptı, biz de yaptık." diye konuştu.


 

AYRIM YAPMADAN HİZMET YAPTIK

5 yılda Ceylanpınar'da büyük hizmetler yaptığını ve hizmetin devamı için destek beklediğini söyleyen Menderes Atilla, "Bizden önce caddeler sokaklar kilitli parke taşı yapılırken para toplanıyordu. Eğer bir sokakta beş tane fakir gariban varsa para vermiyorlarsa o sokağı yapmıyorlardı. Biz sadece Ceylanpınar'ın içinde 600 bin metre kare kilitli parke taşı yaptık. 100 KM'nin üzerinde kanalizasyon hattı döşedik. 100 KM'nin üzerinde su şebekesi döşedik. Bir Allah'ın kulu desin ki Menderes Atilla bizden 1 TL aldı. Hiç bir sokakta oy verdiler veya oy vermediler şeklinde bir ayrım yapmadık. 87 bin nüfusun hepsi bizimdir ve hepsi kardeşimizdir." dedi.

"Ceylanpınar'da huzurun ve hizmetin teminatı Atilla ailesidir." diyen Menderes Atilla, "Ben inanıyorum ki Ceylanpınar halkı da 31 Mart günü huzurdan ve hizmetten yana oyunu kullanacak. Allah'ın izniyle bu halk bizimle olduğu müddetçe hiç bir zaman yenilmeyeceğiz, zafer bizlerin olacaktır." şeklinde konuştu.


 

CESUR YÜREK MENDERES ATİLLA İLE BERABERİZ

Garajna aşiretinden İbrahim Demirdaş da Menderes Atilla ile beraber olduklarını belirterek "31 Martta inşallah zafer bizlerin olacaktır." diye konuştu.
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