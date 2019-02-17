Ameliyathane Teknikerleri Seslerini Bakanlığa Duyurmak İçin Çabalıyorlar

Görev Tanımlar Bölüm ile Uyuşmuyor

Karışıklıkların Giderilmesi Talep Edildi

-Ameliyathane Teknikerleri mağduriyet yaşıyor2012 yılından bu yana birçok kez isim değişikliğine uğrayan Ameliyathane Teknikeri bölümü öğrencileri ve mezunları KHK’da yer alan görev ve tanımların açık uçlu maddelerden oluştuğunu dile getirerek, yazılan görev tanımlarının kendi alanları ile ters olduğunu ifade ettiler.Konu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığına sesini duyurmak isteyen yaklaşık 15 bin Ameliyathane Teknikeri mezunları ilgili kurumlardan yeni ve net görev tanımlarının yapılmasını talep ederek kamuoyu oluşturma çabası içine girdiler.Atama sıkıntısının yaşanmasının yanı sıra, bölümleri ile ilgili karışıklıkların giderilmesini isteyen ameliyathane Teknikeri bölüm öğrenciler ve mezunları şu açıklamalarda bulundu;“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Sayın TBMM başkanımız Binali Yıldırım Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca! Türkiye’de ve KKTC olmak üzere 50 üniversitenin SHMYO Ameliyathane Hizmetleri eğitimi verilmektedir. 2002 yılında ABD tabanlı olarak cerrahi teknikerliği bölümü getirilmiş, 2011 yılında cerrahi teknikerliği ismi değiştirilerek ameliyathane hizmetleri olarak değiştirilmiş olup görev tanımlarımız 2011’de KHK ile yazılmış ardından 2014’te yeni bir yönetmenlik ile tekrar görev tanımlarımız yazılmış.Fakat yazılan görev meslek tanımlarımızda açık uçlu maddeler yer almaktadır. Sağlık eğitimleri açısından 20 farklı dersten cerrahlar tarafından eğitim verilmektedir. Yazılan görev tanımlarımız alınan eğitimler ile ters olup AMELİYATHANE TEKNİKERİ olarak yeni görev tanımı yazılmasını, buna yönelik yeni bir yönetmenlik çıkarılmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.Ayrıca özel ve kamu hastanelerinde bulundurulması zorunlu asgari personel listesinde (PDC Tablosu) bütün branşların yer almasına rağmen Ameliyathane teknikerleri yer almamaktadır. Türkiye'de bulunan 1730 özel ve kamu hastanelerinin 14860 tane Ameliyathane odasında 1500 civarında sertifikalı hemşire bulunmaktadır. SHGM SAĞLIK İNSAN GÜCÜ PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞININ 01/07/2015 SAYI 1 de yayınlanan sağlık iş gücü hedefleri ve sağlık eğitimi adlı bilimsel çalışmanın 2. sayfasında en çok ihtiyaç duyulan branşın %71.4 ile Ameliyathane olduğu görülmektedir. Yapılan bunca çalışma ve bilimsel veriler göz önüne alındığında;1-ameliyathane içerisinde bulunan diğer sağlık personellerinin alımlarının durdurulup bundan sonraki ALIMLARDA Ameliyathane teknikerinin bulundurulmasını2-Ameliyathane içersinde ki sertifikasyonların durdurulup Kademeli geçişle Ameliyathane teknikerinin alınmasını3-üniversitelerde mezun olan 15500 Ameliyathane Teknikerlerinin istihdam alanı oluşması için görev meslek tanımlarında değişikliğe gidilmesini4-Kamu ve özel hastanelerde görev yapmakta olan eğitim almamış çekirdekten yetişme veya diğer sağlık personellerinin çıkarılarak daha kaliteli,güvenli bir Alanın oluşturulmasını istiyoruz.SAYIN DEVLET BÜYÜKLERİMİZ SESİMİZE KULAK VERİN 15500 AMELİYATHANE TEKNİKERİ SİZDEN MÜJDELİ HABERLER BEKLEMEKTEDİR”