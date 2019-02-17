Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 17 Şubat 2019 13:15:19 Tarihinde eklenmiştir.

Ameliyathane Teknikerleri Seslerini Bakanlığa Duyurmak İçin Çabalıyorlar

​Ameliyathane Teknikerleri görev tanımındaki eksiklikler ve atanamayan 15 bine yakın mezunun mağduriyetlerinin giderilmesi ile ilgili seslerini duyurmak istiyorlar. Atamalarının yapılmaması ve görev tanımlarındaki belirsizlikten şikayetçi olan Ameliyathane Teknikerleri Sağlık Bakanlığına ulaşabilmek için oluşturmak istedikleri kamuoyuna Urfa.com ailesi olarak bizler de destek veriyoruz. Konunun ayrıntıları haberin içeriğinde…

Ameliyathane Teknikerleri Seslerini Bakanlığa Duyurmak İçin Çabalıyorlar

-Ameliyathane Teknikerleri mağduriyet yaşıyor

 

Görev Tanımlar Bölüm ile Uyuşmuyor

2012 yılından bu yana birçok kez isim değişikliğine uğrayan Ameliyathane Teknikeri bölümü öğrencileri ve mezunları KHK’da yer alan görev ve tanımların açık uçlu maddelerden oluştuğunu dile getirerek, yazılan görev tanımlarının kendi alanları ile ters olduğunu ifade ettiler.
 
Konu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığına sesini duyurmak isteyen yaklaşık 15 bin Ameliyathane Teknikeri mezunları ilgili kurumlardan yeni ve net görev tanımlarının yapılmasını talep ederek kamuoyu oluşturma çabası içine girdiler.
 

 

Karışıklıkların Giderilmesi Talep Edildi

Atama sıkıntısının yaşanmasının yanı sıra, bölümleri ile ilgili karışıklıkların giderilmesini isteyen ameliyathane Teknikeri bölüm öğrenciler ve mezunları şu açıklamalarda bulundu;


 
“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Sayın TBMM başkanımız Binali Yıldırım Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca! Türkiye’de ve KKTC olmak üzere 50 üniversitenin SHMYO Ameliyathane Hizmetleri eğitimi verilmektedir. 2002 yılında ABD tabanlı olarak cerrahi teknikerliği bölümü getirilmiş, 2011 yılında cerrahi teknikerliği ismi değiştirilerek ameliyathane hizmetleri olarak değiştirilmiş olup görev tanımlarımız 2011’de KHK ile yazılmış ardından 2014’te yeni bir yönetmenlik ile tekrar görev tanımlarımız yazılmış.
 
Fakat yazılan görev meslek tanımlarımızda açık uçlu maddeler yer almaktadır. Sağlık eğitimleri açısından 20 farklı dersten cerrahlar tarafından eğitim verilmektedir. Yazılan görev tanımlarımız alınan eğitimler ile ters olup AMELİYATHANE TEKNİKERİ olarak yeni görev tanımı yazılmasını, buna yönelik yeni bir yönetmenlik çıkarılmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.
 
Ayrıca özel ve kamu hastanelerinde bulundurulması zorunlu asgari personel listesinde (PDC Tablosu) bütün branşların yer almasına rağmen Ameliyathane teknikerleri yer almamaktadır. Türkiye'de bulunan 1730 özel ve kamu hastanelerinin 14860 tane Ameliyathane odasında 1500 civarında sertifikalı hemşire bulunmaktadır. SHGM SAĞLIK İNSAN GÜCÜ PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞININ 01/07/2015 SAYI 1 de yayınlanan sağlık iş gücü hedefleri ve sağlık eğitimi adlı bilimsel çalışmanın 2. sayfasında en çok ihtiyaç duyulan branşın %71.4 ile Ameliyathane olduğu görülmektedir. Yapılan bunca çalışma ve bilimsel veriler göz önüne alındığında;


1-ameliyathane içerisinde bulunan diğer sağlık personellerinin alımlarının durdurulup bundan sonraki ALIMLARDA Ameliyathane teknikerinin bulundurulmasını
2-Ameliyathane içersinde ki sertifikasyonların durdurulup Kademeli geçişle Ameliyathane teknikerinin alınmasını
3-üniversitelerde mezun olan 15500 Ameliyathane Teknikerlerinin istihdam alanı oluşması için görev meslek tanımlarında değişikliğe gidilmesini
4-Kamu ve özel hastanelerde görev yapmakta olan eğitim almamış çekirdekten yetişme veya diğer sağlık personellerinin çıkarılarak daha kaliteli,güvenli bir Alanın oluşturulmasını istiyoruz.
SAYIN DEVLET BÜYÜKLERİMİZ SESİMİZE KULAK VERİN 15500 AMELİYATHANE TEKNİKERİ SİZDEN MÜJDELİ HABERLER BEKLEMEKTEDİR”
Etiketler
Yorum Yap
Sağlık
Masa Başı Çalışanlarının Kabusu Bu Hastalık
Masa Başı Çalışanlarının Kabusu Bu Hastalık
Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, el hastalıkları içinde en sık karşılaşılan Karpal Tünel Sendromunun özellikle masa başı çalışanlarının hayatını kabusa çevirebildiğini söyledi.
Ağlayarak Ötenazi İsteyen Acılı Kadın Aylar Sonra İlk Kez Gülebildi
Ağlayarak Ötenazi İsteyen Acılı Kadın Aylar Sonra İlk Kez Gülebildi
Beyaz diş hayaliyle operasyona girip çenesindeki ağrıları yüzünden 32 dişini çektirmek zorunda kalan ve ‘delirten hastalık’ olarak bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisiyle sinirleri kesilen Sunay Öztürk, 8 aylık tedavisinin ardından protez dişlerini takıp aynanın karşısına geçti, gülücükler saçtı. Daha önce aynaya bakmaya bile korkan Öztürk, "Aynaya bakıp gülmek bile çok güzel. Kullanamasam da bu kadarı bile şimdilik yeter" dedi.
Ülkemizde Çığ Gibi Büyüyor. Uyarı Geldi Sakın Yaptırmayın
Ülkemizde Çığ Gibi Büyüyor. Uyarı Geldi Sakın Yaptırmayın
Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gürdal Ören, ''Botoks maddesinin mide üzerinde kullanılabilirliği konusunda maalesef ki FDA ve EMA onayı bulunmamaktadır'' dedi. Op. Dr. Gürdal Ören, mide botoksu uygulamalarının durdurulması gerektiğini savundu.
​Canan Karatay’dan Şanlıurfa Yemekleri Yorumu
​Canan Karatay’dan Şanlıurfa Yemekleri Yorumu
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Şanlıurfa’da kadınlara yönelik düzenlenen programda yöresel yemeklere değindi. Başta sade yağ olmak üzere doğal olan her şeyin rahatlıkla tüketilebileceğini belirten Karatay, isota eğer ekleyen varsa, zararlı katkı maddeleri katılmasını ise eleştirdi.
​Alkol Kullanım Yaşı Düştü, Genetik Olarak Geçiyor
​Alkol Kullanım Yaşı Düştü, Genetik Olarak Geçiyor
Yeşilay Haftası nedeniyle verilen panelde konuşan İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Birgül Cumurcu, “Ülkemizde 17 milyon civarında alkol kullanan kişi bulunmakta, Alkolü ilk kullanma yaşı maalesef 11 yaşlara hatta daha da altına indiğini görebilmekteyiz.” dedi.
Momo Tehlikesi Hızla Yayılıyor! 1 - 2 Saat Geçtikten Sonra...
Momo Tehlikesi Hızla Yayılıyor! 1 - 2 Saat Geçtikten Sonra...
Psikolog Dr. Sevim Buzkan Ertuğrul, son zamanlarda sıkça konuşulan 'Momo' oyunuyla ilgili çocukların bilgisayar veya telefonla uğraştıkları zaman başında bir ebeveyn kontrolünde olması gerektiğini söyleyerek, “Çocuklar bu karakteri model olarak görüp davranışlarını sergileyebiliyor” dedi.
Çürük Meyvelerden Meyve Suyu Yapımı
Çürük Meyvelerden Meyve Suyu Yapımı
Günlük yaşamda hemen hemen herkesin tükettiği meyve suları bakın nasıl meyvelerden üretilir? özellikle çocukların tükettiği meyve sularının üretimi izleyenleri şaşırttı.
İlik Bekleyen Sonat İçin Yarı Uyumlu Nakil Kararı
İlik Bekleyen Sonat İçin Yarı Uyumlu Nakil Kararı
ALL Hastası 14 yaşındaki Sonat Emre Özcan, uygun ilik bulunamadığı için babasından yarı uyumlu nakil gerçekleştirilecek
Koca, Sağlıkta Denetim Mekanizmalarının Güçlendirileceğini, Bunun İçin ‘Yapay Zekâ'nın Devreye Sokulacağını Söyledi.
Koca, Sağlıkta Denetim Mekanizmalarının Güçlendirileceğini, Bunun İçin ‘Yapay Zekâ'nın Devreye Sokulacağını Söyledi.
Sağlık Bakanı, denetim mekanizmalarının güçlendirileceğini belirterek, bütün sağlık hizmetlerinin dijital onaydan geçeceğini kaydetti. Koca, bunun için ‘yapay zekâ’nın devreye sokulacağını bildirdi.
Spor Yaparken Göz Bebeğini Parçaladı
Spor Yaparken Göz Bebeğini Parçaladı
Evde fitness yaparken ağırlık kaldırma kayışının kopup gözüne çarpmasıyla görme kaybı oluşan Bursalı işletmeci Cüneyt Kaya'nın göz bebeği parçalandı. İş adamı hemen operasyona alınırken, Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, "Hastamıza aynı ameliyatta hem yeni göz bebeği oluşturduk hem de mercek yerleştirdik" dedi.
Momo Öldü, Peki Laneti Kalktı mı? Çocukları İntihara Sürükleyen Oyun
Momo Öldü, Peki Laneti Kalktı mı? Çocukları İntihara Sürükleyen Oyun
Meksika'da yaratılan sanal karakter Momo, mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden ulaştığı kişileri intihara sürükleyebilmesiyle büyük paniğe yol açmıştı.Son 2-3 yılın hiç sevilmeyen oyunlarından Mavi Balina'ya benzerliğiyle son günlerde karşımıza çıkan ve şiddet içerikli olduğu iddia edilen Momo oyununa ilham veren heykelin yaratıcısı, eserini yok ettiğini belirtti.
Dikkat! Üşüyen Eller Birçok Hastalığın Habercisi Olabilir
Dikkat! Üşüyen Eller Birçok Hastalığın Habercisi Olabilir
Ellerin aşırı üşümesine çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Romatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sevtap Şimşek, üşümenin altından başka hastalıkların çıkabileceğini dikkat çekti.
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Eyyübiye Belediyesinde Yolsuzluk Haberine Ekinci’den Cevap Geldi
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
​Göbeklitepe Kola Kutularında Yer Alacak
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
​Şanlıurfa’nın Seçim Anketi Yayınlandı, Beyazgül ve Cevheri’nin Oranları Şaşırttı
31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulası Çıktı
31 Mart'ta Kullanılacak Oy Pusulası Çıktı
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:10
Güneş
06:31
Öğle
12:41
İkindi
16:00
Akşam
18:39
Yatsı
19:54
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿