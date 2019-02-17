​Şanlıurfa’da Bu Duruma Müdahale Edilmesi İçin Birilerinin Ölmesi Bekleniyor

Bakım ve Onarım Eksikliğinden Dolayı Yıkılıyor

Yetkililer Durumu Kulak Ardı Ediyor

İlla Birilerinin Ölmesi Mi Gerekiyor?

-Şanlıurfa’da evler bir bir yıkılmaya başladı-Yetkililer duruma el atmıyorŞanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesine bağlı Kendirci Mahallesi 2970. Numaralı sokağın sonunda bulunan evler bir bir yıkılmaya başladı. Tarihi Harran Kapı olarak geçen ve Tarihi Urfa Surlarının içerisinde yer alan mahallede yaşayan vatandaşlar oldukça tedirgin.Mahallede en geniş sokağın 2 metre olduğu ve sokaktan geçen insanların evlerin çökme anına denk gelmesi ile büyük bir felaketin yaşanacağını dile getiren vatandaşlar, mahalledeki evlerde bakım onarım çalışması yapılmamasından dolayı yıkılma ile yüz yüze kalan evlerin durumunu gözler önüne serdi.Mahalle içerisinde yaklaşık 5, 6 evin duvarlarının yıkıldığını dile getiren vatandaşlar, defalarca Büyükşehir Belediyesine durumu bildirdiklerini ve bir sonuç alamadıklarını ifade etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden olumlu bir yanıt alamayan mahalle sakinleri durumu Eyyübiye Belediyesi’ne de bildirdiklerini ancak buradan da bir sonuç alamadıklarını söyledi.Kış aylarında yağışların artması ile evlerin çökme tehlikesine daha çok yaklaşıldığını dile getiren mahalle sakinleri, yıkımların 5, 6 evle sınırlı kalmayacağını zaman geçtikçe daha da artacağını söylerken, “bu tür yıkılmalarda ölü veya yaralı olmadığı için yetkililerden ses yok! Müdahale yok! Bakım yok! Onarım yok! İlgi yok! Bu mahallede yaşayan insanların hiç mi değeri yok? Bu durumun düzelmesi için birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Çocuklarımız her gün bu sokaklardan okula, bakkala gidiyor ve bu durum 10 gündür böyle. Ne gelen var ne giden. Köklü bir çözüm istiyoruz.” dedi.