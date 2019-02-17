​Şanlıurfa’nın Bu Köyünde 4 Aydır İmam Yok, Büyük Vebal Altındasınız

Topu İl Müftülüğüne Atıyorlar

Yetkililerden Yardım Talep Ediyorlar

-4 aydır imam yokBirecik – Halfeti yolu üzerinde bulunan Bağlarbaşı köyüne 4 aydır imam atanmıyor. Köy halkının defalarca konu ile ilgili ilçe müftülüğünü başvurması da işe yaramadı.Vatandaşlar ilçe nüfusuna gidip “camimizde 4 aydır imam yok.” demesi ile beraber İl Müftülüğüne yönlendirildiklerini ifade ederken “Köyümüze imam ataması için Şanlıurfa merkeze gidip talepte bulunmak zorunda kalıyoruz. İlçe Müftülüğünün bir dilekçe ile halledebilecekleri bir meselede vatandaşı bu şekilde zor durumda bırakıyorlar” dedi.Vatandaşların 4 aydır Bağlarbaşı Sorik Camisinde imam olmadığını cemaatin bu durumdan oldukça şikayetçi olduğunu ifade ederken, yetkililerden bu durum için kendilerine yardım etmelerini talep etti.