​Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem Kimdir?

Serhat ERDEM’in Eğitim Hayatı

Serhat ERDEM ve Ailesi

Serhat ERDEM’in Sosyal Hayatı

Serhat ERDEM 1975 yılında Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Estağfurullah köyünde çifçilik yapan bir ailenin ilk evladı olarak dünyaya geldi. 10 kardeş olan Serhat Erdem ailenin ilk çocuğu olarak 7 Yaşına kadar Estağfurullah köyünde yaşadı, Serhat ERDEM daha sonra eğitim hayatına başlamak üzere Şanlıurfa merkeze taşındı.Serhat ERDEM 1982 yılında eğitime Şanlıurfa yatılı bölge okulunda 7 yaşında ilk okula yatılı olarak başladı, 1987 yılında ilk okuldan mezun olan Serhat ERDEM 1987 İle 1992 yılları arasında ortaokul ve lise eğitimini Şanlıurfa’da tamamladı.1995 yılında Şanlıurfa Harran Üniversitesi elektrik bölümünde eğitim almaya başlayan ERDEM 2 Yıl süren eğitimin ardında 1997 yılında mezun olarak ticaret hayatına başladı. Serhat ERDEM Şanlıurfa Estağfurullah köyünde başlayan hayat serüvenine Tüm eğitimlerini Şanlıurfa merkezde alarak bitirdi.Serhat ERDEM için bir çok şeyin başlangıcı ve miladı olan 1994 yılında 19 yaşında iken evlilik hayatına adım attı, şu anda 4 çocuk babası olan Serhat ERDEM aile ve ahlaki değerlerini her şeyden üstün tutarak Dinine, Vatanına ve Milletine faydalı olacak çocuklar yetiştirmeyi kendine şiar edindi.Çünkü bir toplumun değişiminin toplumun en küçük yapı taşı olan bireyden geçtiğinin farkında olarak hayatı boyunca aile ilişkilerini ihmal etmedi.Sizin hayırlı olanınız aile efradına hayırlı olanınızdır. ( Hadis-i Şerif )Aile olmak dünyanın en güç ve en güzel hissidir. Ancak, gerçek bir aile olduğunuz zaman hissedebilirsiniz ne kadar muhteşem bir duygunun içinde yaşadığınızı ve onu asla kaybetmek istemezsiniz ömrünüzün sonuna kadar.(Ailesine Değer Veren Ailelere Değer Verir.)Sosyal hayatta renkli bir kişiliğe sahip olan Serhat ERDEM kitap okuma, şiir yazma, bağlama çalma gibi ilgi alanları vardır, müzik ve sanata olan ilgisi ortaokul yıllarında başlamıştır, şiir ile yakından ilgilenen Serhat ERDEM yazmış olduğu şiirleri kitaplaştırma çalışması içerisindedir. Sosyal hayatta mütevazı yaşam tarzı ile akraba ve çevrede sevilen renkli bir kişiliğe sahiptir.