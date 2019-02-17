​Otomobilin Camını Kırıp 10 Bin TL Çaldı

Kimliği Belirlendi

-Otomobillerin camını kırıp 10 bin TL çalan şüpheli yakalandıHırsızlık olayları, Elazığ'da farklı tarihlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan 3 otomobilin farklı tarihlerde camı kırılarak içerisinden 10 bin TL, 3 adet altın kolye ve birçok kredi kartı çalındı. Araç sahiplerinin durumu fark ederek polise bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma yaptı. Çalışmada polis şüphelinin önce eşkalini ardından da kimliğinin A.B. olduğunu belirleyerek yakaladı.Emniyette ifadesi alınan şüpheli "Mala Zarar Verme" ve "Nitelikli Hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edildi.