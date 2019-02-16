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Bu haber 16 Şubat 2019 21:00:02 Tarihinde eklenmiştir.

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr.Ali Erbaş,“Sigaranın Haram Olduğunu Milletimize Anlatmalıyız” Dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Erzincan’da din görevlileri ile bir araya geldi.Erzincan Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iyiliği emretme, kötülükten men etme ve hayra çağırma görevinin din görevlilerinin omuzlarında bir emanet olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr.Ali Erbaş,“Sigaranın Haram Olduğunu Milletimize Anlatmalıyız” Dedi.

-İnsanların Harama Gitmesine Biz Engel Olacağız
 
 
Hz. Peygamberin insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için verdiği mücadeleyi bugün de din görevlilerinin üstlendiğini belirten Başkan Erbaş, “Bunun bilincinde olarak hareket etmeliyiz. Allahrasülü, pek çok zorlukla karşılaştı ama umutsuzluğa düşmedi. En çok sıkıntı yaşadığı zamanda Rabbine sığındı ve mücadelesine devam etti. Onun varisi olarak biz de bunu yerine getirmeliyiz” dedi. Başkan Erbaş, İslam’dan önce dünya çeşitli yerlerinde var olan yanlış anlayışların benzerlerinin günümüzde de olduğuna dikkat çekerek “İnsanların harama gitmesine biz engel olacağız. Çocuklarımızın, gençlerimizin çeşitli bağımlılıklarla adeta zihinlerinin yok edilmesine biz engel olacağız” ifadelerini kullandı.


 

115 Bin Kişi Hayatını Kaybediyor

Başkan Erbaş, günümüzde sigaradan çok sayıda insanın hayatını kaybettiğine işaret ederek, “Dünyada ve ülkemizde yıllarca haram denilmediği için dikkate alınmayan sigara bağımlılığından insanlığı kurtarmamız lazım. Sigara haramdır ve her birimiz sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız. Çünkü sadece bizim ülkemizde bir yılda 115 bin kişi hayatını kaybediyor, bu ne büyük bir faciadır” diye konuştu.

 

Bizim Yaşantımız Tebliğ Olmalı

Sadece ezan okunup, namaz kıldırmakla vazifenin tamamlanamayacağını ifade eden Başkan Erbaş, ihtiyaç odaklı Kur’an kurslarında halkın neye ihtiyacı varsa ve ne zaman müsaitse ona göre ders yapıldığını belirtti. Başkan Erbaş, 4-6 yaş Kur’an kurslarının önemli bir imkân olduğunu dile getirerek, “Çocuklar büyürken, onların karakterleri oluşurken etkimiz olsun istiyoruz” şeklinde konuştu. Başkan Erbaş, din görevlilerinin gençlere doğru dini bilgiyi ulaştırmakla sorumlu olduğunun altını çizerek, “Camilerimizi bir mektep, medrese haline getirmeliyiz. Ulaşamadığımız bir yürek kalmamalı” tavsiyesinde bulundu.
“Bizim yaşantımız tebliğ olmalı, temsilimiz iyi olursa anlattıklarımızın tesiri olur” diyen Başkan Erbaş, “Örnek bir hayatımız olmalı, gençler, çocuklar bize bakarak din-i mübin-i İslam’a ısınmalı” dedi.
 
 


 
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