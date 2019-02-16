Suriye'nin Rakka Vilayeti AFEDLİ Aşireti Reisi Yalçınkaya' ya Destek Verdi

Suriye'nin Rakka vilayeti AFEDLİ Aşireti reisi Necmettayı' seçim irtibat bürosuna giderek Akçakale MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Yalçınkaya’ya desteklerini iletiler. Yalçınkaya Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı."Suriye'nin Rakka vilayeti AFEDLİ Aşireti reisi Necmettayı' seçim irtibat büromuza gelerek AFEDLİ Ailesinin destek mesajlarını ilettiler. Şahsında bütün AFEDLİ Ailesini muhabbetle kucaklıyorum.Bizim gücümüz, enerjimiz; Ak davaya gönül vermiş siz değerli dostlarımızla daha da güçlenecektir." Dedi