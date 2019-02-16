AK Başkan Adayı Canpolat’a Destek Büyüyor

Hep Birlikte Çok Çalışacağız, Kazanan Haliliye Olacak

İlçemizi Hep Birlikte Gönül Gönüle Yöneteceğiz

-Farklı fikirler bizim için ayrı zenginlikUrfa’nın köklü ailelerinden olan iş adamı Halil Savaş, 300 kişilik bir akraba gurubuyla Mehmet Canpolat’a destek maksadıyla Seçim Bürosunda ziyaret ettiler.Seçim Bürosuna gelerek kendisine destek olacaklarını belirten Halil Savaş ve akrabalarına teşekkür eden AK Parti Haliliye Belediye Başkan adayı Mehmet Canpolat, “Yüreğimizde Haliliye sevdası, dua ve desteğinizle çıktık bu yola. Sefer bizden, takdir Yüce Allah'tan. Gönül Belediyeciliğinde samimiyet, gayret ve tevazuyu hep birlikte yaşayacağız. Gönüllere girmeden, yüreklere dokunmadan, milletle hemhal olmadan hizmetkâr olunmaz. Gönül Belediyeciliğini yaşatmaya geliyoruz. Yüreğimizden yüreğinize ilmek ilmek işlenen bir muhabbetle geliyoruz. Secim Ofisimize gelerek bizleri ziyaret eden hemşehrilerimize, destek ve dualarını hiçbir zaman esirgemeyen değerli hemşehrilerimize teşekkür ederim. İlçemizin her santimetre karesindeki bütün vatandaşlarımızın yüreğine dokunmaya geliyoruz. Söz verdik hep birlikte çok çalışacağız. Kazanan Haliliye olacak” dedi.“Ben değil, biz kültürünün hâkim olduğu bir yönetim anlayışını uygulamaya geliyoruz” diyen AK Başkan adayı Canpolat, “Canla başla çalışıp, tüm yüreklere dokunacağız inşallah. Haliliye'mizi hep birlikte yönetmeye talibiz. Farklı fikirler, farklı bakış açıları, farklı renkler. Hepsi bizim için ayrı zenginlik, ayrı bir değer. İlçemizi hep birlikte gönül gönüle yöneteceğiz. Haliliye için fikir ve projelerinizi bizimle paylaşın. Niyetimiz, amacımız ve çabamız Milletimizin refahı için. AK Parti ile memleket işi, gönül işi diyerek çalışmalarımızı hep birlikte sürdüreceğiz ve Haliliye canlanacak” diye konuştu.