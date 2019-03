AK Aday Beyazgül, Gönüllerde Yer Yaptı

Beyazgül İsmi Gönüllerde Yer Yapmıştır

-Haktan, Hukuktan Yana Davranarak Hizmet EdeceğizTek düşüncesinin Şanlıurfa ve Şanlıurfalı hemşehrilerine hizmet etmek olduğunu belirten AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, “Aday gösterildiğim andan beri seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Allah’a şükür ki, her gittiğimiz yerde hemen herkes bizi tanıyor, bizi seviyor. Bizde onları tanıyor, seviyor ve sorunlarını da, çözüm yollarını da biliyoruz. Zaten göreve gelir gelmez sorunları masaya yatırıp çözüme kavuşturacağız inşaallah. Hiçbir zaman hiçbir kimseyi dışlamadan, ayrıcalık yapmadan, haktan, hukuktan yana davranarak hizmet edeceğiz. Hiç kimsenin özgürlüğünü kısıtlamayacağız” dedi.Şanlıurfalı vatandaşların geneli ise, AD Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül’ü ve ailesini geçmişten beri tanıdıklarını belirterek, “Zeynel Başkanımız öncelikle Noterdir, yani güvenilir biridir. Avukatlık ta yapmış olduğu gibi AK Parti İl Başkanlığı da yapmıştır. Geçmiş yıllarda da Beyazgül ailesi merhum Prof. Dr. Necmeddin Erbakan hoca ile siyaset yapmışlardır. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde olduklarından, Urfa’nın tanınmış ailelerinden olduğu için Şanlıurfa’mıza da, Şanlıurfalılara da en iyi hizmeti yapacağından şüphemiz yoktur. Zaten Beyazgül ismi gönüllerde yer yapmıştır. Bizler her zaman Zeynel Başkanımızın yanında olacağız” diyerek destek olacaklarını belirtiyorlar.AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, herkesi kucaklamak zorunda olduklarını, özgürlük kavramını ise geniş düşünmek gerektiğini belirterek şöyle dedi;“Öncelikle her işte başkalarının haklarını da gözetmek zorundayız. Biz kendi hürriyetimizi, yani özgürlüğümüzü yaşayalım, uygulayalım derken bir başkasının da özgürlüğünü kısıtlamaya hakkımız yoktur. Her şeyden önce mensubu olduğumuz dinimiz İslam’ın kurallarını çok iyi bilmeli ve hayatımızın her anında yaşamalıyız. Zaten yaşanan huzursuzluklar kendi özgürlüğümüzü yaşamak isterken başkasının özgürlüğünü engellediğimizden meydana gelmektedir. Dinimizi en iyi şekilde öğrenip yaşarsak hiçbir sorun da kalmaz diye düşünüyorum. Zira kul hakkını gözetirsek kimsenin de hakkını yemez, kimseye kötülük etmez, yanlış yapmayız ve gereği gibi kendimizi yetiştirir ülkemize ve insanlığa da faydalı bireyler olarak üzerimize düşeni yapma gayreti içerisinde oluruz.”