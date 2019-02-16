Ekinci, Vatandaşlarla Kucaklaşmaya Devam Ediyor

-Esnafımız Ve Hemşerilerimizle İç İçe Olacağız
Seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ve gönülleri fethetmeye devam ettiğini belirten AK Parti Viranşehir Belediye Başkan adayı Salih Ekinci, “Esnaf ve vatandaşlarımız ile kucaklaşmaya devam ediyoruz. Esnaf kardeşlerimiz ve vatandaşlarımızla bir arada olarak gönül bağımızı sağlam bir zemin üzeri oturtacağız. AK Parti ailesinin bir ferdi olarak gönül belediyeciliği anlayışını belediyemizin en alt kademesinden en üst kademesine esnafımıza ve vatandaşımız hissettireceğiz. Esnafının ve vatandaşının yüzünü güldüren bir belediyecilik anlayışıyla her zaman esnafımız ve hemşehrilerimizle iç içe olacağız” dedi.
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