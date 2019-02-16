Ekinci, Vatandaşlarla Kucaklaşmaya Devam Ediyor

Allah’ın İzniyle Elektrik Sorununu Kökünden Çözeceğiz

-Esnafımız Ve Hemşerilerimizle İç İçe OlacağızSeçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ve gönülleri fethetmeye devam ettiğini belirten AK Parti Viranşehir Belediye Başkan adayı Salih Ekinci, “Esnaf ve vatandaşlarımız ile kucaklaşmaya devam ediyoruz. Esnaf kardeşlerimiz ve vatandaşlarımızla bir arada olarak gönül bağımızı sağlam bir zemin üzeri oturtacağız. AK Parti ailesinin bir ferdi olarak gönül belediyeciliği anlayışını belediyemizin en alt kademesinden en üst kademesine esnafımıza ve vatandaşımız hissettireceğiz. Esnafının ve vatandaşının yüzünü güldüren bir belediyecilik anlayışıyla her zaman esnafımız ve hemşehrilerimizle iç içe olacağız” dedi.AK Başkan adayı Ekinci, Viranşehir ilçesinin en önemli ve insanları bıktıran sorunu olan elektrik konusunda ellerinden geleni yapmayı sürdüreceğini belirterek, “Şırnak Mahallesi TR42 No’lu trafoda yaşanan arızadan dolayı vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için DEDAŞ İlçe Müdürü İsmail Türk ile görüştük. TR42 No'lu trafoda yaşanan arızanın giderileceği ve trafonun güçlendirileceği sözünü aldık. Verilen sözün takipçisiyiz. Allah’ın izniyle elektrik sorununu kökünden çözeceğiz ve insanlarımızı rahatlatacağız. Ancak biraz sabır” diye konuştu.