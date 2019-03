Şeyhmus Aydın, Dolu Dolu Bir Günü Daha Geride Bıraktı

Sıcak İlgileri İçin Teşekkür Ediyoruz

Talip Olduğumuz Memleket İşi, Gönül İşidir

Vatandaşlarımızın Bize Olan Tebessümü, Gülüşleri Dünyalara Bedel

-Çaldığımız Her Kapıda Gönüllerde Olduğumuzu GörüyoruzSeçim çalışmaları kapsamında bu günde Aşiretleri, esnafları ve engellileri ziyaret ederek dua ve destek istediklerini belirten AK Parti Siverek Belediye Başkan adayı Şeyhmus Aydın, “İlçe Başkanımız Nedim Lale ve teşkilat üyelerimizle birlikte İzol, Karakeçi, Heseni aşiretlerinden aileleri ziyaret ettik. Bizi evinde misafir eden, güzel sohbetleriyle bizi onurlandıran İzol Aşiretinden Burhankulu ailesine, Karakeçi aşiretinden Kurduş ailesine, Heseni aşiretinden Bube İvcan ailesine ve Hacı Ömer Mahallesi sakinlerinden Kejanlı ailesine bizleri evlerine konuk ettikleri ve gösterdikleri sıcak ilgileri için teşekkür ediyoruz. Ev ahalileri ve akrabalarıyla hoş bir sohbet gerçekleştirdik” dedi.Engelli vatandaşları da ziyaret eden AK aday Şeyhmus Aydın, “İlçemizde engelli kardeşlerimize yönelik güzel çalışmalar yapan Siverek Engelliler Koordinasyon Merkezini ziyaret ettik. Her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olacağız. Zaten talip olduğumuz memleket işi, gönül işidir” diyerek dua ve desteklerini beklediklerini belirtti.Birçok çarşı esnafını ve kasaplar çarşısını da ziyaret eden AK Parti Siverek Belediye Başkan adayı Şeyhmus Aydın, “İlçemizin her semtinde yaşayan esnaflık yapan insanlarımız bir birinden değerli ve bir o kadarda cana yakın. Çaldığımız her kapıda, uzattığımız her elin ardında gönüllerde olduğumuzu görüyoruz. Kasaplar çarşısı esnafımızı ziyaret ettik. Esnafımızın bize olan ilgi, alaka ve samimiyetleri için teşekkür ediyorum. Şire pazarı esnafına teşekkürler. Vatandaşlarımızın bize olan tebessümü, gülüşleri dünyalara bedel” diyerek memnuniyetini dile getirdi.