Hekimoğlu, Bismillah Diyerek Çalışmalara Başladı.

Hekimoğlu,Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı M. Niyazi Yanmaz Başkanlığında geçtiğimiz günlerde özel bir hotelde yapılan aday tanıtım toplantısından sonra sahaya inen Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu'nun ilk durağı doğup, büyüdüğü ve babasının muhtarlık yapmış olduğu Haliliye ilçesine bağlı bulunan Şehitlik Mahallesi oldu.Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu beraberindekiler ile birlikte kendisinin doğup büyüdüğü ve rahmetli babasının yıllarca mahalle muhtarlığını yapmış olduğu Şehitlik mahallesinden başlayarak Bağlarbaşı, Ahmet Yesevi ve Devteşti mahallelerinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek burada onlarla sohbet etti.Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu ve beraberindekiler esnaf ve vatandaşlarla yapmış olduğu sohbetlerde 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Başkan olduğu takdirde Haliliye ilçesine yapacağı hizmetler için vatandaşlardan oy istedi.Vatandaşların büyük bir teveccühü ile karşı karşıya kalan Hekimoğlu, inşallah Başkan oldukları zaman Haliliye için en güzel hizmetlerde bulunacaklarını söz vererek esnaf ve vatandaşlardan destek istedi. Yıllarca babasının muhtarlık yapmış olduğu Şehitlik mahallesinde ise esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Mustafa Hekimoğlu eski mahallesinde bulunan dostlarını görerek destek ve dualarını isteyerek buradan ayrıldı.