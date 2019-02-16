Hekimoğlu, Bismillah Diyerek Çalışmalara Başladı.

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı M. Niyazi Yanmaz Başkanlığında geçtiğimiz günlerde özel bir hotelde yapılan aday tanıtım toplantısından sonra sahaya inen Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu'nun ilk durağı doğup, büyüdüğü ve babasının muhtarlık yapmış olduğu Haliliye ilçesine bağlı bulunan Şehitlik Mahallesi oldu.Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu beraberindekiler ile birlikte kendisinin doğup büyüdüğü ve rahmetli babasının yıllarca mahalle muhtarlığını yapmış olduğu Şehitlik mahallesinden başlayarak Bağlarbaşı, Ahmet Yesevi ve Devteşti mahallelerinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek burada onlarla sohbet etti.
Bu haber 16 Şubat 2019 18:30:30 Tarihinde eklenmiştir.
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