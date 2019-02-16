Kamunun Malı Yetimin Malı

94 Ruhu O Zaman Refah Partisi’ydi Şimdi İse Saadet Partisi

Çalışmalar Karaköprü Halkıyla Ortak Yapılmalı

-Karaköprü belediyesi halkın belediyesidir.Karaköprüye kadın eli değecek.Daha önce daha önce de Urfa'nın turizmi adına çok büyük hizmetler yapan mozaik yolunun mimarlarından Essum Saatçi Aslan bu kez de İrfan siyaset alanında hizmet etmek istiyor. Şanlıurfa'nın tanıtımına katkı sunan hatta İlber Ortaylı hocayı Urfa'ya getiren bir Urfa sever olan Efsun Saatçi Aslan “Şeffaf bir yönetim örneği sergileyecegiz.”dedi.İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz Şanlıurfa’da Saadet Partisi Karaköprü adayını açıkladığı sırada yaptığı konuşmada şunları dile getirdi;94 ruhu hatırlarsanız biz 94’te Refah Partisinde İstanbul, Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilini büyükşehirler dahil almıştık. 94 ruhunun gerçek sahibi o zaman Refah Partisi idi bugün Saadet Partisi. Biz 94 yılında belediyeleri aldığımız da belediyelerin girişine bir Hadisi Şerif tabelası asmıştık. Neydi o rüşvet alan da veren de melundur.Şanlıurfa Saadet Partisi Karaköprü Adayı Essum Saatçi Aslan Yanmaz’ın Söylediklerine katılarak şu ifadelerde bulundu.Halkı yönetim içerisine dahil ederek açık, net, kafa karışıklığı olmadan şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla nasıl hareket edeceğiz kurgusunu yapacağız. Ayrıca başkanımın söylediği sözün yer aldığı tabelayı da belediyenin girişine asmaya söz veriyorum” sözlerini sarf etti.