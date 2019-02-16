Özyavuz,Devriye Gezen Askerlerle Selamlaştı

-Özyavuz seçim çalışmları için Harran'a gittiCumhur ittifakının mimarlarından milliyetçi hareket partisi merkez karar yürütme kurulu üyesi ve Urfa milletvekili İbrahim Özyavuz,Devriye görevi yapan askerleri görünce aracını durdurup askerlerle selamlaştı. Özyavuz daha sonra da Harran’a doğru hareket etti. Özyavuz Cumhur ittifakı için çalışmalarını sürdüreceğini beyan etti.İbrahim Özyavuz Harran da güçlü bir karakter. İbrahim Özyavuz’unda katkısıyla her anlamda Cumhur ittifakı pek zorlanacağı benzemiyor.