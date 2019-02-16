Genç Mimarın Şüpheli Ölümü

10. Kattaki Evinin Balkonundan Düşerek Hayatını Kaybetti

-10. katından düşerek hayatını kaybetti-Alkollü olduğu belirlendi30 yaşındaki iç mimar Eda Yamansarslan, Kartal'da oturduğu rezidansa gece vakti geldi. Site güvenliğinin ifadesine göre siteye yalnız gelen kadın aynı zamanda alkollüydü.Eda Yamanarslan, gece 1 sıralarında 10. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaptıkları tüm müdahaleye rağmen genç kadını kurtaramadı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, genç kadının o gece siteye yalnız geldiğini belirledi. Eda Yamanarslan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polis, genç kadının ölümünü araştırıyor.