Urfa’da Göbeklitepe Figürleri Deflere İşleniyor

Maksadım Turistlere Göbeklitepe Figürlerinin İlgisini Çektirmek

Figürleri Turistler Tarafından İlgi Karşılanıyor

-Küçük defler 25, orta boyu defler 35, büyük defleri ise 40 TL'ye satılıyor- Özel tasarımlar olarak deflere işlemeler işleniyorBalıklıgöl Tarihi Kapalı Çarşısı'nda tarihin sıfır noktası olarak gösterilen Göbeklitepe, tarihin figürleri, desenleri ve işlemeleri, def ustası Mustafa Yerlikaya tarafından deflere işleniyor. Yerlikaya, def mesleğini çocukluğundan beridir yaptığını belirterek, deflere yaptığım işlemelerde başta Göbeklite figürleri olmak üzere vatandaşlardan gelen özel tasarımlar olarak deflere işlemeler işlediğini belirtti.Def mesleği hobi olarak yaptığını belirten Mustafa Yeşilkaya, “Ben 60 yaşındayım. Yaklaşık olarak 47 yıldır bu işle uğraşıyorum. Çocukluk zamanından beridir çalışıyorum. Ben def, kürk, yelek ve kırlent gibi işler yapıyorum. Ben işi hobi olarak seviyorum. Mutlu oluyorum. Mesleğimi seviyorum. Ben Göbeklitepe figürlerini, desenlerini yazılarını deflere işliyorum. Deflere farklı desenlerde işliyorum. 2019 yılı Göbeklitepe yılı ilan edildi. Biz de bunun için figürlemeleri deflere işliyoruz, yazıyoruz. Bu işi hizmet olarak yapıyoruz.Deflere işlenen Göbeklitepe figürleri turistler tarafından ilgi görüyor. Turizime hizmet olarak yapıyoruz. Def almaya gelen turistler ve vatandaşlar genellikle Göbeklitepe silületlerinin işlemeli olduğu defleri talep ediyorlar. Benim defe çizdiğim aslan figürü yaklaşık 12 bin yıl önce taşlar üzerine çizmişler. Biz de şimdi bu figürleri deflere işliyoruz. Deflerin fiyatları figürleri ve boyutlarına göre değişiklik gösteriyor. Küçük defler 25, orta boyu defler 35, büyük defleri ise 40 TL'ye veriyoruz” diye konuştu.